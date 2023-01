Je suis une star de Love Island 2023 et je pourrais instantanément vomir dans la villa, dit Tanyel Revan

La star de LOVE Island, Tanyel Revan, a révélé qu’il pouvait “vomir instantanément” dans la villa en raison de sa “phobie étrange”

La nouvelle candidate à l’émission de rencontres ITV2 a expliqué qu’elle avait du mal à contrôler son estomac par rapport à sa peur de “partager des boissons” avec d’autres personnes.

Tanyel, 26 ans, dont il a été révélé qu’elle participait à la nouvelle série de l’émission aujourd’hui, a admis qu’elle craignait de vomir dans la villa.

“J’ai cette phobie étrange de certaines choses qui me touchent, comme si c’était quelque chose de crémeux, j’avais vraiment envie de vomir”, a-t-elle expliqué.

« Certaines choses ne peuvent pas me toucher, et je ne peux pas partager de boissons.

« Je n’aime rien de laiteux – si le lait touchait ma peau, je me sentirais tellement malade ! Je déteste ça!”

La coiffeuse du nord de Londres a ajouté qu’elle ne laisserait pas sa phobie l’empêcher de trouver l’amour dans la série.

Tanyel a admis qu’elle cherchait quelqu’un comme Channing Tatum, en disant: “Je n’aime pas les jolis garçons.”

“Ils me donnent la nausée parce qu’ils ont toujours une personnalité de merde”, a-t-elle ajouté. “Il est viril et il sait danser, et si un homme sait danser, je suis tout de suite amoureux de lui.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle apporterait à la villa, Tanyel a répondu: “Énergie, confiance, je suis drôle, bruyante, fougueuse, charismatique.”

Et discutant pourquoi quelqu’un pourrait sortir avec elle, elle s’est vantée: «Je suis difficile à obtenir, confiante, drôle, charismatique, belle et heureuse.

“Je suis aussi une personne très loyale, qu’y a-t-il à ne pas aimer?”

Elle rejoint le tout premier concurrent malvoyant de la franchise – Ron Hall, 26 ans, l’administrateur de la paie Anna-May Robey, 20 ans, et le fermier Will Young, 23 ans.

Les autres noms confirmés incluent la maquilleuse Lana Jenkins, 25 ans, le professeur d’éducation physique Kai Fagan et l’étudiante en sciences biomédicales Tanya Manhenga, 22 ans.

Sa confirmation en tant que candidate intervient après que la nouvelle animatrice Maya Jama a atterri en Afrique du Sud ce week-end, prête pour la soirée de lancement du 16 janvier.

Les températures grimperont jusqu’à la barre des 30 degrés alors que les concurrents échangent la Grande-Bretagne froide contre des climats plus chauds.

Les patrons de Love Island ont abandonné la villa précédente pour cette série et installent les stars dans un manoir de luxe.

Le manoir tentaculaire est situé dans la rangée des millionnaires en Afrique du Sud et dispose d’une énorme piscine et même d’un foyer traditionnel.