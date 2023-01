Je suis une star de Loose Women et j’ai bu une bouteille de vin par nuit – je supplierais des étrangers de m’acheter de l’alcool

La panéliste de LOOSE Women, Linda Robson, s’est courageusement ouverte sur ses démons de l’alcool alors qu’elle touchait le fond.

La star d’ITV, 64 ans, est sobre depuis trois ans après avoir réalisé qu’elle était “en passe de devenir alcoolique”.

Rex

Rex

L’ancienne star de Birds Of A Feather a admis qu’elle avait avalé une bouteille de vin par nuit – et quand elle n’a pas pu trouver l’argent pour cela – elle a demandé à des gens au hasard dans la rue.

Linda a dit franchement au magazine Women’s Own : « Je trouverais de l’argent et je dirais ‘excusez-moi, j’ai perdu ma clé et je ne peux pas sortir.

« ‘Pouvez-vous aller me chercher une petite bouteille de vodka au coin de la rue ?’

“Quelques personnes l’ont fait, mais un jour, j’ai demandé à un homme de le faire et il s’est avéré qu’il venait d’un centre de crise de l’alcool que ma famille avait appelé pour venir m’aider.”

Linda a raconté comment elle remplace l’alcool par des tasses de thé lors d’une soirée.

Pourtant, lorsqu’elle est chez la co-star Stacey Solomon, elle a droit à une pina colada vierge.

Linda a déjà révélé comment elle avait repoussé le rhum dans M&S alors qu’elle était au milieu de sa dépression.

En 2018, elle a subi une dépression qui a vu sa vie devenir incontrôlable alors qu’elle s’est tournée vers l’alcool et a presque détruit sa famille très unie.

Enfin, après trois séjours dans diverses cliniques, son comportement erratique a été attribué à une rare réaction allergique à un antidépresseur et elle est maintenant sur la voie de la guérison.

Elle a également adopté un régime sans sucre après avoir appris qu’elle était à risque de diabète.

Linda a été ouverte sur ses batailles pour la santé mentale à l’écran et hors écran.

Elle a admis qu’elle s’était automutilée il y a deux ans dans un segment émotionnel de Loose Women.

Elle a dit qu’elle avait touché le fond et s’était effondrée en vacances avec ses co-stars de Loose Women, Nadia Sawalha et Stacey Solomon, qui l’ont ramenée à la maison et l’ont emmenée à la clinique de réadaptation The Priory.

Rex

Rex