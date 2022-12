Je suis une star de célébrité pour « remplacer » la légende de GMB après le succès dans la jungle

SCARLETTE Douglas devrait remplacer Richard Arnold dans Good Morning Britain pendant la période des fêtes.

La star a révélé qu’elle était sur le point de se mettre à la place de l’hôte légendaire pendant les vacances de Noël dans le cadre du programme national de petit-déjeuner.

Rex

TVI

L’hôte de longue date prend sa pause habituelle pendant la période des fêtes[/caption]

Scarlette, 35 ans, a connu le succès lorsqu’elle a participé à la série 2022 de I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.

La star est devenue une favorite des fans auprès des téléspectateurs pour ses mouvements de danse ainsi que pour ses interrogations sur Boy George.

Avant le camp, elle était également connue pour son travail de présentation sur la série Channel 4, A Place In The Sun, ainsi que pour ses diverses apparitions dans d’autres émissions, notamment The One Show ainsi que Jeremy Vine de Channel 5.

Mais maintenant, Scarlette est sur le point d’entreprendre son plus grand concert à ce jour, alors qu’elle remplace Richard Arnold dans Good Morning Britain pendant qu’il profite de ses vacances de Noël.

S’adressant à son histoire Instagram, elle a déclaré: «Je n’aurais probablement pas dû vous le dire tout de suite au cas où ils décideraient qu’ils ne veulent plus de moi.

“Mais oui, je vais couvrir la légende qu’est Richard Arnold sur GMB, la section Divertissement, Good Morning Britain. Je vais en fait couvrir la période des fêtes. L’esprit soufflé!”

Elle a ajouté: «La semaine dernière, en fait, depuis que je suis revenue de la jungle, les choses ont été mentales.

“J’ai donc mon propre segment sur Lorraine maintenant, je couvre Noël pour Richard Arnold sur GMB, je vais avoir ma propre émission de radio sur Heart pour le réveillon de Noël. Je vais être sur Soccer AM ! Oh mon Dieu, il se passe tellement de choses !





Cela vient après qu’elle a révélé la nouvelle pour la première fois au podcast Secure the Insecure.

S’adressant à l’hôte Johnny Seifert, elle a expliqué à quel point elle appréciait les opportunités d’ITV.

Elle a expliqué: “Donc, techniquement, vous n’êtes pas autorisé à participer à d’autres émissions pendant la journée. So This Morning, Loose Women, Lorraine et GMB. Vous pouvez en quelque sorte faire l’un ou l’autre. Heureusement et très gentiment, ils m’ont permis de faire à la fois GMB et Lorraine.

Elle a également révélé qu’elle était prête à travailler pendant trois jours, comme elle l’a dit: «Je couvre Richard Arnold pour ses vacances de Noël. Je suis donc le 28, 29 et 30 décembre.

Cela survient peu de temps après que Scarlette a révélé sur le podcast, que la star de Love Island, Olivia Attwood, 31 ans, n’est pas incluse dans le chat de groupe WhatsApp des camarades de camp.

Olivia – qui a été forcée de quitter l’émission pour des raisons médicales après seulement 48 heures d’émission – attend apparemment toujours de se joindre aux plaisanteries de la jungle.

Discutant du groupe WhatsApp, Johnny a demandé : « Alors elle n’est pas dans le groupe WhatsApp ? », ce à quoi Scarlette a répondu : « Non ».

Elle a poursuivi : « Non, ne m’en faites pas les gars. Ne me demandez pas. Non, elle n’est pas.

« Mais je n’ai pas son numéro. Je suis l’administrateur du groupe maintenant. Nous allons donc la faire entrer.

instagram/@missscardoug

La présentatrice de télévision était d’humeur festive alors qu’elle se tournait vers ses histoires Instagram[/caption]

Rex