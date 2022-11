Je suis une star de célébrité a un frère secret TRÈS chaud

Je suis une célébrité est officiellement en cours et les téléspectateurs ont été présentés aux visages célèbres qui se dirigent vers l’émission.

L’un de ces visages est celui d’Owen Warner, un acteur des Hollyoaks qui joue Romeo Nightingale dans le feuilleton de Channel 4.

Louie Warner est le frère de la star de I’m A Celeb Owen Warner[/caption]

Louie a été surnommée “chaude” et travaille comme mannequin[/caption]

Il est grand dans le fitness et la photographie[/caption]

Le joueur de 23 ans a fait ses débuts d’acteur en tant que Trev dans le court métrage Beverley en 2015.

Trois ans plus tard, il est apparu dans un autre court métrage en tant que Raver dans 20th Century Tribe.

Depuis qu’il a rejoint le casting de Hollyoaks en 2018, il a fait des apparitions dans I’m A Celebrity: Extra Camp et Eating With My Ex.

Mais lorsqu’il n’est pas plongé dans le travail télévisé, la star passe du temps avec sa famille, y compris son frère, que les fans ont qualifié de sexy.

Le frère d’Owen s’appelle professionnellement Warner, mais son vrai nom est Louie.

De toute évidence dans le fitness, Warner publie une série de clichés seins nus sur ses réseaux sociaux, sur lesquels il compte 21 000 abonnés.

Il travaille comme mannequin et peut être vu dans des tenues de football ou des tenues élégantes sur sa grille, générant de nombreux commentaires impressionnés de la part d’amis et de fans.

Et ce n’est pas tout, car le talentueux frère d’Owen se prépare également une belle carrière dans la photographie.

Sa biographie Instagram renvoie à une page de photographie, sur laquelle la star présente son travail impressionnant.

Il prend des photos de modèles dans une gamme de paysages, des studios d’éclairage aux toiles de fond de la ville.

Les beaux frères ont posé pour un cliché ensemble en 2020 alors qu’ils étaient rejoints par un copain.

Warner semble avoir apporté son soutien à son frère Owen et a partagé un clip de lui coincé.

Il a affectueusement écrit dessus: “Ce gars, quel épisode, je l’aime tellement.”

Bien qu’il ait un frère sexy, les téléspectateurs sont convaincus que la star est également liée à un ancien finaliste de l’émission.





Pendant que les fans regardaient, beaucoup ont souligné qu’Owen leur donnait des «vibes Joey Essex» après un certain nombre de commentaires.

Avant de relever le défi, la star du savon a avoué qu’il avait peur des serpents en train de courir et a également touché son globe oculaire avec son doigt lorsque Sue lui a dit que les yeux de poisson ressemblaient à un globe oculaire.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour partager la comparaison.

L’un d’eux a demandé: «Owen est-il lié à Joey Essex par hasard? Les similitudes sont troublantes.

Un autre a tweeté: “Owen donne vraiment des vibrations à Joey Essex.”

Un troisième intervint : « Est-ce qu’Owen est le nouveau Joey Essex ou quoi ?

Louie a apporté son soutien à son frère[/caption]

Les fans pensent qu’Owen partage des similitudes avec l’ancien camarade de camp Joey Essex[/caption]