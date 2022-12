Je suis une querelle de célébrités «révélé» alors que Chris Moyles est accusé d’avoir «fantôme» un camarade de camp après le spectacle

La star de I’M A Celeb, Scarlette Douglas, a accusé un ancien camarade de camp de l’avoir “fantôme” après avoir quitté la jungle

La présentatrice de télévision, 35 ans, dit qu’elle a envoyé un message à Chris Moyles – et n’a pas eu de réponse.

Scarlette a expliqué comment elle sentait qu’ils s’étaient liés sur I’m A Celeb mais s’est plainte: “Il ne me répond pas vraiment.”

Chris a été au cœur de certaines des rumeurs de querelle dans la jungle – critiquant ouvertement Matt Hancock comme “faux” une fois de retour au Royaume-Uni.

Scarlette a parlé de Chris, 48 ​​ans, sur le podcast Secure The Insecure de Johnny Seifert aujourd’hui.

Elle a déclaré: “Alors Chris et moi nous étions rencontrés lors de la tournée Ant and Dec, alors quand je l’ai vu, je me suis dit, je t’ai déjà rencontré.

«Nous avons un ami commun, je suis la voix de Capital Xtra et vous êtes sur Radio X à côté du studio Capital Xtra Et il est comme, No way. Nous avions donc un très bon lien depuis que nous étions là-bas.

“Et puis depuis que nous sommes sortis, je lui ai en quelque sorte envoyé un message, et il ne me répond pas vraiment.”

Elle a ajouté: “Donc, si vous écoutez, Chris, pouvez-vous s’il vous plaît répondre à ma note vocale?

Scarlette a ajouté: “Je pense juste qu’il est vraiment occupé. Et il a en fait une vie en dehors de moi en envoyant des notes vocales. Mais quand nous étions là-dedans, nous avions ce truc. Nous aimons donc tous les deux les Hunger Games.

« Donc, juste au hasard, nous sifflerions le thème d’accord, évidemment un peu mieux que cela avec le sifflet. Et on se faisait ça tout le temps.

« C’était notre truc. Alors je lui envoie juste des notes vocales pendant ce coup de sifflet, et puis il ne les écoute tout simplement pas.

Scarlette a réussi à rencontrer certaines de ses anciennes co-stars de I’m A Celeb – la nuit dernière, elle a été photographiée avec Matt Hancock.

Elle a également rencontré Seann Walsh et Charlene White, le trio posant ensemble sur Instagram.

La star a également rejoint Babatunde Aléshé sur Lorraine d’ITV, le couple prenant une photo ensemble dans les coulisses.

