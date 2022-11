Je suis une querelle de célébrités “confirmée” car la star est absente du dîner arrosé

Une FEUD a apparemment été confirmée parmi le casting de I’m A Celebrity après l’absence de l’une des plus grandes stars de cette année lors de leur dîner de fin de série arrosé.

La plupart des camarades de camp de cette année se sont réunis pour un somptueux repas pour célébrer la fin du spectacle – mais il y avait une absence flagrante.

Charlene a partagé une photo de la plupart des acteurs en train de savourer un repas bien arrosé

Matt Hancock n’a pas rejoint ses collègues stars de la jungle pour la sortie, qui a eu lieu lundi soir dans le Queensland.

La star de Loose Women, Charlene White, a partagé une photo du gang profitant de la soirée sur ses réseaux sociaux.

« Le dernier est debout. Brillant dernier repas pour marquer officiellement la fin de notre folle expérience @imacelebrity. C’était génial », a écrit le lecteur de nouvelles d’ITV, âgé de 42 ans.

Le cliché confortable a vu Charlene assise au milieu de la table avec la femme de Mike Tindall, Zara, posant sa tête sur son épaule.

À côté de Charlene était assis le père d’Owen Warner, la mère d’Owen et d’Owen.

De l’autre côté de Zara se trouvait Scarlette Douglas, tandis que Babatunde Aleshe était assis plus bas sur la table.

Au premier plan se trouvaient Chris Moyles et Mike Tindall, qui semblaient détendus aux côtés de la sœur de Charlene et du frère d’Owen.

Matt n’était pas sur la photo, ni sa petite amie Gina.

Mais ils n’étaient pas les seuls absents car la gagnante Jill Scott, la star de Corrie Sue Cleaver et l’icône musicale Boy George n’étaient pas non plus à l’image.

Les fans ont rapidement repéré les parties manquantes sur Instagram, ajoutant leurs commentaires sous le cliché.

L’un d’eux a posté : “Certaines des célébrités ont disparu !”

Un deuxième a partagé : “Pas “tous” les camarades de camp sont là !”

Et un troisième n’a pas hésité à commenter : « Où est l’ancien ministre de la Santé corrompu, enfreignant la loi et déshonoré ?

Cela survient alors que Matt ressemblait à un adolescent amoureux lorsqu’il a été photographié « partout » avec sa petite amie lors de la finale de l’émission.

L’ancien secrétaire à la santé n’a pas pu garder ses mains sur son autre moitié après leurs retrouvailles passionnées sur le pont.

En dépit d’être entouré de personnes célébrant le couronnement de Jill Scott comme reine de la jungle, le couple n’avait d’yeux que pour l’autre.

Un spectateur a déclaré au Sun: “Gina ne pouvait pas arrêter de regarder son homme et ils étaient comme des adolescents en phase de lune de miel.

“Matt n’arrêtait pas de passer sa main sur le dos de Gina et ils étaient totalement dans leur propre bulle d’amour.

“Ils nous sommes tous les uns sur les autres pendant 20 minutes et ils se moquaient de qui a vu.”

