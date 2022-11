Je suis une policière sexy – les trolls prétendent que je ne suis pas un vrai flic car je suis trop jolie mais je m’en fiche

UNE POLICIÈRE a riposté aux trolls qui disent qu’elle est “trop ​​sexy” pour être une vraie flic.

L’adjointe du shérif, Kimberly Coverdill, a gagné une légion de fans en ligne qui implorent d’être arrêtées après avoir publié des vidéos sur TikTok.

Une vidéo d’elle enfilant son gilet pare-balles et sa ceinture a été visionnée plus de six millions de fois.

Kimberly, de l’Arizona, aux États-Unis, partage également des vidéos dans ses tenues de repos, montrant ses longs cheveux et ses tatouages.

Et elle a rejeté les sceptiques qui se demandaient si elle était vraiment un officier de justice.

Une vidéo en juin – vue plus de quatre millions de fois – montre sa réaction à un commentaire disant : “Tu n’es pas un vrai flic.”

Elle affiche un sourire narquois effronté et secoue la tête avant qu’elle ne la voit vêtue d’un uniforme complet et assise à l’intérieur d’une voiture de patrouille de police.

Kimberly baisse ensuite la tête pour laisser tomber ses lunettes de soleil, lève un sourcil et se synchronise sur la bande sonore en disant: “Quoi ?!”

Les fans ont inondé les commentaires de blagues séduisantes.

L’un d’eux a dit : “Mettez-moi les menottes !”

Un autre a dit: “J’ai été mauvais – arrêtez-moi s’il vous plaît!”

Et un autre a avoué : “Alors l’autre jour, j’ai dépassé la limite de vitesse de 10 mph, juste pour vous le faire savoir.”

Kimberly, originaire de Californie, a rejoint le bureau du shérif du comté de Mohave en Arizona l’année dernière.

Une publication sur Facebook l’a présentée comme l’une de ses nouvelles adjointes.

Il disait: “L’adjoint Coverdill est diplômé de la Western Arizona Law Enforcement Training Academy le 11 juin et a commencé sa nouvelle mission de patrouille dans la région de Fort Mohave / Mohave Valley.

“L’adjointe Coverdill a récemment quitté la Californie, où elle était exploratrice de la police pour le département du shérif du comté de Los Angeles à l’adolescence.

“Quand on lui a demandé pourquoi elle voulait devenir députée, elle a répondu : ‘J’ai toujours voulu être flic, et j’ai promis à mon grand-père avant qu’il ne décède que j’y arriverais’.”

Le mois dernier, nous avons raconté comment un officier vedette d’Instagram a été surnommé “le flic le plus sexy d’Allemagne” après avoir publié un cliché racé en ligne.

En 2017, la police de Surrey a partagé un selfie d’un “flic chaud” dans le but de recruter de nouveaux agents.

