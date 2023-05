Je suis une mère qui a lancé eBay avec seulement 240 £ dans mon salon – je dirige maintenant une entreprise de 100 millions de £

Une maman qui a commencé une activité parallèle sur eBay avec seulement 240 £ dans son salon l’a maintenant transformée en une entreprise de 100 millions de £.

Tori Gerbig du Kentucky, aux États-Unis, a abandonné son travail dans les entreprises américaines pour tenter sa chance sur ce qui la passionnait le plus et cela a porté ses fruits.

Tori Gerbig a transformé son activité secondaire en une entreprise de 100 millions de livres sterling Crédit : Instagram/torigerbig

Elle a commencé à revendre des objets sur eBay avec son mari Crédit : Instagram/torigerbig

La maman de trois enfants vit maintenant la grande vie Crédit : Instagram/torigerbig

Et la mère de trois enfants, qui gagnait autrefois 20 000 £ dans un travail de vente d’assurance sans issue, vit maintenant la grande vie.

Les photos de l’Instagram de Tori donnent un aperçu de son style de vie glamour qui comprend des promenades en hélicoptère, des fêtes, une maison massive et une étrange escapade luxueuse.

Mais ce n’était pas toujours le cas, a déclaré le joueur de 36 ans à CNBC, il a fallu beaucoup de travail.

Tori a commencé avec 240 £ en achetant des vêtements et en les revendant sur eBay.

Son mari l’a aidée alors qu’ils commençaient à s’aventurer dans toutes sortes d’articles qui devenaient viraux en ligne.

Mais passionnée de mode, Tori a créé une société de commerce électronique appelée Pink Lily et a commencé à vendre des vêtements abordables aux femmes.

Le couple amoureux a créé une page Facebook et un site Web et n’a jamais regardé en arrière.

Elle a déclaré: « Nous avions pour objectif de réaliser 40 000 £ de ventes au cours de notre première année de négociation.

« Mais gagner plus de 3 millions de livres sterling au cours de notre première année d’activité a été phénoménal. »

Tori a été nommée PDG de son entreprise et a continué à en faire un énorme détaillant en ligne.

Rien qu’en 2021, Pink Lily aurait réalisé un bénéfice alléchant de plus de 112 millions de livres sterling.

Elle a déclaré: « Actuellement, nous vendons plus de 11 000 produits sur notre site chaque jour.

« Nous avons un magasin physique et 250 employés à temps plein. »

Mais l’entrepreneur avisé a admis que le succès venait de la découverte d’une lacune sur le marché.

Elle a déclaré: « Quand j’ai commencé mon bousculade, j’ai vu un besoin non satisfait pour les femmes enclines à la mode qui voulaient pouvoir trouver une robe pour 50 $ ou moins.

« Je savais que je pouvais aider à combler ce besoin à ma petite manière. »

Néanmoins, Tori a déclaré que prendre un risque en valait la peine.

Elle a déclaré: « Quitter l’entreprise américaine a été l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises dans ma vie.

« Je voyage, je passe plus de temps avec mes enfants, nous n’avons plus de dettes et nous avons la liberté financière de faire tant de choses dans la vie. »

Tori photographiée avec deux de ses enfants Crédit : Instagram/torigerbig

Grâce à son entreprise florissante, elle a pu construire la maison de ses rêves Crédit : Instagram/torigerbig