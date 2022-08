Je suis une mère de deux enfants et je suis sans abri après avoir été expulsée par un conseil “négligent” – nous ne sommes pas traités comme des humains

Une maman de deux enfants a raconté comment sa famille est maintenant sans abri après avoir été expulsée par leur conseil “négligent”.

Nicole Barlow, 24 ans, a affirmé que sa maison, que son association de logement louait à un propriétaire privé, avait été mise en vente plus tôt cette année.

Nicole Barlow, 24 ans, avec son mari Mike, 31 ans, et ses enfants James, 2 ans, et Belle, 3 ans Crédit : MEN Media

La chambre dans laquelle la famille de Nicole a été placée au Chester Court Hotel Crédit : MEN Media

Elle dit qu’elle, son mari et ses deux enfants, âgés de deux et trois ans, n’ont eu que deux mois pour quitter la maison.

Cependant, il n’y avait pas d’autres maisons convenables à Ellesmere Port, Cheshire – et ainsi Cheshire West et Chester Council ont placé sa famille de quatre personnes dans une chambre simple au Chester Court Hotel à Hoole.

Nicole a déclaré à Cheshire Live : “Nous avons eu la clé de la chambre, et j’ai fondu en larmes dès que je suis entrée là-dedans.

“Évidemment, je ne m’attendais pas au Ritz ou au Grosvenor Hotel, mais la chambre n’était tout simplement pas adaptée aux besoins de base des enfants.”

Nicole affirme que la chambre d’hôtel n’est pas sûre pour ses jeunes enfants.

Elle a dit que ses enfants tombaient du lit tous les soirs, pouvaient toucher les ampoules exposées et que sa fille de trois ans, Belle, pouvait déverrouiller la porte.

Elle a expliqué : “Ma fille pouvait déverrouiller les portes quand elle voulait aller jouer à 2h du matin. Nous l’avons trouvée à la réception à 3h du matin un soir.”

“Et si elle était allée sur cette route ou si quelqu’un l’avait emmenée.”

Elle prétend que la pièce était “couverte de cloportes” mais quand ils se sont plaints au personnel, ils “semblaient imperturbables” et “s’en fichaient”.

Nicole a ajouté: “Nous ne sommes pas traités comme si nous étions des humains.”

Un représentant de Chester Court Hotel a commenté : « En ce qui concerne l’infestation d’insectes. Tout d’abord, personne ne l’a commenté pendant leur séjour.

“Deuxièmement, il y a un concierge complet et les chambres sont nettoyées quotidiennement. C’est un service inclus et vous devez vous retirer si vous ne souhaitez pas que votre chambre soit nettoyée.

“Troisièmement, ils ont la possibilité d’être relogés à Cheshire West dans les vingt-quatre heures s’ils estiment que le logement n’est pas approprié ou d’un niveau insuffisant.

“Il est un peu tard après l’événement pour commencer à traîner toutes ces choses alors que rien n’a été mentionné à l’époque. Nous n’avons plus eu de plaintes d’autres invités concernant des insectes dans une lampe.”

Au bout d’un mois, la famille Barlow a reçu quelques heures à l’avance qu’ils allaient être transférés dans un autre hôtel.

Nicole dit que l’hôtel Dene est « encore pire » et « comme une prison ».

Elle a déclaré: «La pièce était absolument horrible. Il y a une énorme fissure dans la fenêtre, la salle de bain est absolument dégoûtante, il y a de la moisissure sur les murs et il n’y avait pas d’armoire.

“C’était plus grand et il y avait un bain – c’est là que ça s’est terminé. Il n’y avait pas de frigo, pas de micro-ondes. Le principal problème que j’ai eu avec Chester Court était l’aspect sécurité, mon fils et ma fille sortaient. La serrure de cette porte était encore pire.

“Il semble que nous ayons été punis.”

Mais West Cheshire Homes a de nouveau dit à Nicole que la chambre avait été jugée «convenable» pour ses enfants.

Elle a déclaré: “On nous a dit que nous serions déplacés toutes les quatre à six semaines, ce qui est encore une fois si traumatisant pour les enfants, au moment où ils s’installent, ils sont déplacés.

Un porte-parole du conseil a déclaré: « Cheshire West and Chester Council est très conscient que vivre dans des hôtels est un environnement difficile pour ceux qui sont confrontés à cette situation, en particulier les familles.

“Il s’agit d’un dernier recours lorsqu’aucun autre logement n’est disponible, et nous visons à déplacer les ménages vers leur propre logement dès que possible.

“Nous avons un processus pour identifier et utiliser les hôtels appropriés et avons établi des relations avec les opérateurs hôteliers qui sont utilisés. Les agents discutent des problèmes soulevés avec la famille et l’hôtel.”

Le porte-parole a ajouté: “Nous travaillerons pour les déplacer de l’hôtel dès que possible vers un logement plus stable.

“Nous nous engageons à réduire la demande d’hébergement temporaire et l’utilisation des hôtels.

“Nous travaillons avec des fournisseurs de logements sociaux pour nous aider à augmenter la disponibilité de logements temporaires adaptés tout en essayant en même temps d’empêcher le sans-abrisme de se produire en premier lieu.

“Pour les personnes en hébergement temporaire, nous les aidons à passer à autre chose et à surmonter les obstacles qui pourraient les empêcher d’être relogés.”