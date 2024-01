Je suis une mère célibataire et je dois rester en Espagne pour être avec mes enfants

Nicola Prentis adorait sa vie en Espagne lorsqu’elle et son partenaire basé à Londres sont tombés enceintes.

Ils ont décidé d’élever leur famille en Espagne, mais la vie là-bas est devenue moins amusante avec un bébé.

Après leur séparation, elle n’était pas légalement autorisée à déménager au Royaume-Uni, mais elle a fait la paix avec cela.

Je suis tombée enceinte après trois mois de relation avec l’homme que je pensais être The One. Le fait que nous vivions dans deux pays différents à l’époque ressemblait à une aventure. Il était à Londres et j’étais à Madrid. J’avais vécu dans sept pays depuis l’âge de 24 ans, mais je m’étais finalement installé en Espagne, sans avoir l’intention de partir – une grande première pour moi.

Pour la première fois, j’avais trouvé ma tribu dans une communauté d’écrivains. Je construisais une maison, pas seulement en mettant une autre épingle sur la carte. J’ai découvert que l’Espagne était l’endroit où je vivais pleinement. Je suis allé dans des clubs d’écriture et des micros ouverts, j’ai participé au projet de film de 48 heures et j’ai assisté aux pièces de théâtre d’amis.

J’ai adoré le style de vie et, oui, le temps ensoleillé. Les projets étaient toujours spontanés – qu’il s’agisse d’un menu du jour à trois plats bon marché, du célèbre long déjeuner espagnol avec vin à volonté, d’une sortie nocturne ou d’un week-end à la campagne.

C’était tellement différent de ma ville natale en Angleterre, où je devais réserver des amis des semaines à l’avance lors de ma visite, avec des projets souvent gâchés par la pluie. La journée en Espagne est également plus longue. Les magasins et les cafés étant ouverts jusqu’à 21 heures, 20 heures est considéré comme trop tôt pour réserver un dîner. Une journée de travail laissait encore beaucoup de temps pour la vie sociale. Je n’étais presque jamais à la maison et je n’ai jamais possédé de télévision.

Mon nouveau partenaire était heureux de déménager en Espagne

Heureusement pour moi, du moins c’est ce que je pensais, l’une des nombreuses raisons qui ont fait de mon nouveau petit ami The One était qu’il aimait voyager et que son travail l’emmenait souvent à New York, en Europe et en Asie. Mieux encore, son rêve de toujours était de retourner en Espagne après avoir passé le début de sa vingtaine à enseigner l’anglais à Barcelone.

Il parlait couramment l’espagnol, savait cuisiner une excellente paella et adorait le vin espagnol. Il n’y avait pas vraiment de question sur l’endroit où nous vivrions et j’ai rapidement trouvé un appartement plus grand pour nous dans le quartier branché de La Latina.

Même si je suis retournée au Royaume-Uni avec lui pour la dernière partie de ma grossesse et l’accouchement, nous avions tous deux hâte de fonder une vie de famille en Espagne. Les Espagnols aiment les enfants, en particulier les bébés, et il était facile et amusant d’emmener bébé avec eux pour déjeuner ou déguster des tapas sur une terrasse ensoleillée, ou même tard dans la soirée.

La vie espagnole est devenue plus difficile à apprécier avec un bébé

Mais, à mesure que le bébé devenait un enfant actif et que mon partenaire continuait à travailler à l’étranger, j’étais seule la plupart du temps. Il est devenu plus difficile de rencontrer des amis ou de participer à l’une des activités d’écriture. La longue journée espagnole s’éternisait désormais.

Lorsque nous avons décidé de déménager à Gérone, à sept heures de route de l’autre côté de l’Espagne – ce qui était impensable pour moi quelques années plus tôt – j’avais de toute façon l’impression d’avoir déjà dit au revoir à mon ancienne vie. Je ne pensais pas que cela importait que je n’aie pas d’amis là-bas et que mon partenaire soit absent jusqu’à 80 % du temps.

Un an après le déménagement, nous avons eu notre deuxième bébé. Dix jours après l’accouchement, mon partenaire est retourné travailler à l’étranger.

Il s’est avéré que ne pas avoir d’amis importait.

Lorsque nous nous sommes séparés, déménager au Royaume-Uni, près de ma sœur et de mes nièces, semblait être la solution pour naviguer dans la maternité entièrement célibataire.

J’étais coincé en Espagne si je voulais être avec mes enfants

C’est à ce moment-là que j’ai découvert Convention de La Haye, un accord international entre la majorité des pays. Aux termes de la Convention, la garde des enfants doit être décidée dans le pays où les enfants résident habituellement. Les normes de garde de ce pays, et non de votre pays d’origine, régissent le type d’accord de garde mis en place.

Surtout, aucun des parents ne peut ramener les enfants chez eux (ou ailleurs à l’étranger) sans l’autorisation de l’autre parent. J’ai découvert qu’un retour chez moi serait légalement considéré comme un enlèvement d’enfant et que les tribunaux britanniques me renverraient à Gérone.

Mon ex, amoureux de l’Espagne, n’allait jamais retourner au Royaume-Uni et, donc, moi non plus – du moins, pas si je voulais être avec mes enfants.

Les avantages d’élever des enfants en Espagne

Il y a eu des avantages à élever mes enfants en Espagne. La garde d’enfants financée par l’État commence effectivement à l’âge de trois ans avec l’école maternelle. Les enfants bénéficient d’un déjeuner sain à trois plats pour moins de 5 euros par jour, soit 5,40 $. Le week-end, nous avons une nature luxuriante à 5 minutes à pied de notre appartement en ville et plusieurs plages à 45 minutes en voiture.

L’Espagne a une attitude communautaire en matière d’éducation des enfants et les enfants sont les bienvenus dans presque tous les bars et restaurants, les étrangers dans le bus faisant partie de la famille élargie qui regarde vos enfants grandir. Mes enfants de 6 et 9 ans sont trilingues – anglais, espagnol et catalan – et, même après le Brexit, ils seront éligibles aux passeports européens.

Malgré tout cela, j’aimerais souvent être au Royaume-Uni avec un soutien familial à proximité ; mon ex a les garçons uniquement un week-end sur deux et une nuit par semaine. Gérone est belle, mais il lui manque la communauté dynamique et cosmopolite de Madrid. Comme mon ex ne part pas, l’accord de garde partagée me lie ici aussi.

Est-ce que je compte les années jusqu’à ce que je puisse partir ? Oui, mais cela ne veut pas dire que je n’en profiterai pas pendant que je serai ici.