Je suis une mère célibataire atteinte d’un cancer en phase terminale – j’ai peur de ce qui arrivera à mes filles à ma mort

UNE mère CÉLIBATAIRE souffrant d’un cancer en phase terminale dit qu’elle est terrifiée à l’idée de ce qui arrivera à ses filles lorsqu’elle mourra.

Nina Lowe, 46 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein il y a cinq ans – et en janvier de cette année, elle a reçu la nouvelle dévastatrice qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre.

Les filles de 46 ans, Sofia, 10 ans, et Lilia, 15 ans, sont son "monde" – c'est pourquoi elle passe ses derniers jours à leur préparer une vie après sa mort.

La mère d'Édimbourg a reçu un diagnostic de cancer pour la première fois en 2017, mais malgré les séries de traitements, il s'est propagé et elle est maintenant en soins palliatifs.

Nina dit qu’elle s’inquiète de la façon dont ses filles Lilia, 15 ans, et Sofia, 10 ans, s’en sortiront après son départ.

Elle a confié au Sun : “J’aurais le cœur brisé si les filles devaient s’éloigner de tout ce qu’elles connaissent, juste après m’avoir perdue. Ces pensées me tourmentent.

“En tant que parent célibataire, mon seul souci, ce sont mes filles.”

Alors que la mère d’Edimbourg a admis qu’elle n’était pas “douée pour accepter l’aide des gens”, elle a décidé de lancer le financement participatif.

Nina ne voulait pas que ses filles aient à quitter leur maison pour vivre avec leur père juste après sa mort, alors elle voulait essayer de collecter 7 200 £ pour qu’il puisse vivre sans loyer pendant qu’il trouvait du travail dans la région.

Mais, en seulement quatre jours, près de 46 000 £ avaient été reversés à son GoFundMe.

“Je suis toujours sous le choc absolu. J’ai pleuré des larmes de joie et de choc.”

Nina a déclaré que sa meilleure amie était la bénéficiaire et qu’elle veillerait à ce que l’argent supplémentaire – plus de 38 000 £ – soit conservé en sécurité pour les filles.

Elle espérait que l’argent serait partagé entre eux et qu’ils y auraient accès à l’âge de 18 ans.

“J’étais littéralement gêné de n’avoir rien à leur laisser d’une manière monétaire, donc cela m’a donné tellement de paix.

“J’espère qu’ils le garderont jusqu’à ce qu’ils soient un peu plus âgés et l’utiliseront comme dépôt dans un appartement.”

Nina a reçu un diagnostic de cancer pour la première fois en 2017 et, malgré une mastectomie et des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, d’autres cancers ont été découverts dans ses poumons l’année suivante.

Elle a continué les traitements jusqu’à cette année, quand on lui a dit qu’ils ne fonctionnaient pas.

Depuis, le cancer s’est propagé à son rein.

“Le pronostic s’est aggravé, et je ne veux pas penser à quel point cela pourrait être court, car je dois penser à mes deux jeunes filles.

“Mais j’ai l’impression qu’il ne reste plus très longtemps.”

Elle reçoit maintenant des soins palliatifs par l’intermédiaire de l’hospice St Columba, mais a déclaré que sa plus grande préoccupation a toujours été ses filles – qu’elle décrit comme des individus “incroyablement différents”, qui sont “à la fois extrêmement artistiques et musicaux”.

“Je suis tellement triste de voir comment mon cancer les a affectés, mais ils sont tous les deux incroyablement forts.

“Je vais avoir le cœur brisé de les quitter. Savoir que j’ai maintenant de l’argent pour les quitter m’a vraiment, vraiment aidé.”