Je suis une mère adolescente célibataire avec un bébé dans un appartement social et j’ai été facturé 2 500 £ pour ma facture d’énergie mensuelle – je serais en faillite

Une mère SEULE a été laissée en larmes après avoir reçu une facture d’énergie de 2 500 £, ce qui l’aurait laissée “en faillite”.

Shannon McBarron, 18 ans, a reçu la facture à tort dans le cadre d’un problème de longue date avec son fournisseur d’énergie.

Shannon a été horrifiée lorsque la facture est arrivée Crédit : MEN Media

Shannon, qui vit à Crewe, dans le Cheshire, avec son fils de 15 mois dans un petit appartement du conseil, aurait été facturée 996 £ pour son utilisation d’octobre, bien que sa facture mensuelle ne dépasse généralement pas 45 £.

L’accusation ridicule est apparemment arrivée mardi, trois jours après qu’elle avait déjà déposé une plainte auprès de son fournisseur, Scottish Power.

Cela lui aurait laissé 886,41 £ en débit.

La jeune maman a appelé le fournisseur et aurait été informée au téléphone que le problème avait été résolu.

Cependant, elle a ensuite été horrifiée de se connecter à son compte et de voir que la facture avait en fait été augmentée à 2 496,75 £.

Shannon a déclaré à Cheshire Live que le projet de loi l’aurait mise en faillite.

Alors qu’elle travaille le week-end à la friterie locale, elle a dit qu’elle était obligée d’être une mère au foyer car son fils est trop jeune pour la crèche et son père est parti avec la marine, ce qui signifie qu’elle compte sur Universal Credit.

Alors que l’inflation monte en flèche, elle ne pouvait tout simplement pas payer l’énorme facture d’énergie.

Shannon a déclaré: “En voyant la facture dimanche, j’ai fondu en larmes et j’ai appelé ma mère qui a elle-même eu des problèmes avec Scottish Power dans des circonstances similaires concernant les factures.

“J’ai à peine dormi cette nuit-là, non seulement parce que j’étais paranoïaque à propos de mon fils malade, mais aussi parce que je m’inquiétais de ne pas pouvoir m’occuper de lui si je n’avais plus d’argent pour payer ses besoins de base pour le mois.

“Je ne m’étais jamais senti aussi paniqué auparavant. Son père est dans la marine et c’est lui qui m’aide généralement à trouver les meilleures solutions aux problèmes financiers et familiaux, me gardant calme et m’aidant à comprendre le jargon.”

Elle a ajouté: “Je suis une mère célibataire avec un enfant en bas âge vivant dans un petit appartement social. Après la sortie des factures, nous avons juste assez pour nous débrouiller jusqu’au mois suivant.”

Le projet de loi alléchant était apparemment le dernier d’une longue série de problèmes avec Scottish Power, qui, selon la société, ont maintenant été résolus.

Shannon affirme qu’ils avaient mal enregistré son adresse deux fois lors de la création de son compte, ce qui lui aurait été dit qu’il serait résolu.

Elle dit avoir contacté sa banque et annulé le prélèvement automatique, puis pris contact avec le fournisseur d’énergie, pour finalement joindre quelqu’un au bout de deux heures.

Le problème aurait été causé par l’erreur d’adresse, ce qui signifie qu’elle avait été facturée à la fois pour son adresse et pour l’adresse incorrecte.

Shannon a déclaré: “Une fois que l’autre adresse a cessé de payer sa facture, tout m’a été facturé. D’où l’énorme accumulation de dettes qui m’a presque laissé, moi et mon fils, en faillite.”

Cependant, lorsqu’elle a vu l’énorme augmentation à plus de 2 000 £, la mère enragée a affirmé que l’adresse était à nouveau erronée.

Elle a critiqué le fournisseur en disant: “C’est dégoûtant à quel point certains membres du personnel sont nonchalants lorsqu’il s’agit de gérer des situations comme celle-ci.

“On m’a parlé comme si j’avais tort et que je me plaignais juste pour quelques livres.”

Un porte-parole de Scottish Power a déclaré: “Nous veuillez nous excuser pour la frustration et la détresse que Mme McBarron a éprouvées et nous nous efforçons de résoudre le problème.

“Cela provient du fait que l’adresse incorrecte a été enregistrée lorsqu’elle a déménagé dans une nouvelle propriété, ce qui lui a valu d’être facturée pour l’énergie utilisée dans la mauvaise propriété.

“Nous avons corrigé l’adresse que nous détenons sur le compte et avons contacté Mme McBarron pour le confirmer. Nous avons demandé une photo de son relevé de compteur pour calculer une nouvelle facture, susceptible d’être bien inférieure au montant de sa facture actuelle.

“Une fois que cela aura été soumis, nous émettrons la facture correcte, basée sur la consommation d’énergie dans la bonne propriété, avant de discuter d’un paiement en signe de bonne volonté.”