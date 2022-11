Je suis une maman voyageuse – la plupart des gens ne survivraient pas une semaine à vivre comme nous le faisons… nous ne savons pas où nous vivrons ensuite

Une maman VOYAGEUR dit qu’elle n’a aucune idée de l’endroit où elle et son fils vivront ensuite.

Les deux hommes sont expulsés du parking qu’ils appellent chez eux par le conseil, craignant de dissuader les touristes de visiter.

Caravanes à la gare de Matlock, Derbyshire, où vit une famille de sept personnes Crédit : NB PRESS LTD

Le conseil agite la famille par crainte de dissuader les touristes de visiter Crédit : NB PRESS LTD

La mère, qui a vécu dans une caravane toute sa vie, a déclaré qu’elle appréciait que les autorités locales tentent de lui trouver une nouvelle base, mais pense que les officiers et les habitants ont du mal à comprendre leur mode de vie.

La maman, qui s’occupe de son fils de 34 ans ayant des difficultés d’apprentissage, a déclaré: “La plupart des gens ne survivraient pas une semaine en vivant comme nous le faisons, mais c’est ce à quoi nous sommes habitués.

“Le conseil fait ce qu’il peut, mais nous voulons juste un endroit où nous pouvons nous installer. Cela dure depuis si longtemps maintenant.

“On nous a dit que nous pouvions être ici jusqu’à fin janvier et, après cela, c’est n’importe où.”

La mère et le fils vivent dans le parking près de la gare de Matlock Bath dans le Derbyshire.

Une autre famille, qui vit à un mile sur la route dans le parking de la gare principale de Matlock, est confrontée à une situation similaire et doit également disparaître d’ici la nouvelle année.

Pearl Margaret, la cinquantaine, a déclaré: “Nous sommes une famille de sept personnes et nous voulons juste une base appropriée.

“Cela a duré toute ma vie.”

Les deux sites temporaires sont rudimentaires et, bien que le conseil ait installé des toilettes, il n’y a ni électricité ni eau.

Les deux familles ont fini par vivre sur leurs sites respectifs après s’être déclarées sans abri en 2008 et le conseil du district de Derbyshire Dales a accepté la responsabilité de les héberger.

Mais depuis lors, tous les sites permanents proposés sont tombés à l’eau, soit sous la pression de la communauté, soit en raison de leur inaptitude à l’habitation humaine.

Maintenant, après s’être installés dans les deux parkings pittoresques du Peak District, les deux groupes ont jusqu’à fin janvier pour sortir.

Siobhan Spencer MBE, qui vit localement et connaît les deux familles grâce à son travail avec le Derbyshire Gypsy Liaison Group, a déclaré : “Nous essayons de trouver une solution pour ces familles depuis 14 ans.

“Ce sont des familles très traditionnelles qui ont vécu dans la région toute leur vie mais qui ont besoin d’un endroit pour s’installer.

« La famille de Pearl comprend deux très vieilles dames, qui ont maintenant plus de 80 ans, et la famille de Matlock Bath a un fils adulte qui a des besoins spéciaux.

“La vie est dure, surtout quand ils n’ont ni eau ni électricité et que le coût d’une bouteille de gaz Calor approche les 100 £.

“Il n’y a pas d’aide gouvernementale pour eux avec leurs coûts énergétiques.”

La plupart des gens ne survivraient pas une semaine en vivant comme nous, mais c’est ce à quoi nous sommes habitués.

Des sources proches du conseil admettent que la recherche d’un site permanent se poursuit depuis le début des années 1980.

Leur meilleur espoir, un ancien site d’enfouissement dans la ville voisine de Tansley, a récemment été exclu pour des raisons de santé – et parce qu’il est à 800 pieds au-dessus du niveau de la mer et infranchissable dans la neige hivernale.

Et en juillet, les conseillers n’ont soutenu aucun des 133 autres sites temporaires proposés par les agents.

Maintenant, on dit qu’ils s’inquiètent de l’impact que les familles pourraient avoir sur les touristes dans la région.

Matlock attire chaque année plus de 100 000 visiteurs mais les parkings de ses deux gares sont en partie occupés par des voyageurs.

Le site de Matlock Bath est particulièrement sensible car il dessert l’emblématique téléphérique des hauteurs d’Abraham et le parc à thème Gulliver’s Kingdom, ce qui en fait un pot de miel touristique au printemps et en été.

On dit que le conseil panique à l’idée que les excursionnistes désireux de dépenser de l’argent dans les magasins de la ville soient incapables de trouver un parking.

Le groupe de travail sur le site des gitans et des voyageurs, mis en place par le conseil, a déclaré que son principal défi consistait à identifier les options “les moins pires”.

Seuls deux ont été jugés appropriés sans autre enquête – les deux gares.

“GRANDE FRUSTRATION”

Mme Spencer a déclaré: “C’est une grande frustration que cela n’ait pas été résolu.

“Je pensais avoir trouvé un endroit parfait à Ashbourne près du dépôt du conseil ; nous avions un permis de construire, mais le conseil du comté a changé de mains et tout a été arrêté.

“Un fermier âgé, qui était sensible aux besoins des familles, a offert des terres, mais lui et sa famille ont subi la pression d’autres habitants et ce n’était pas juste pour lui. Nous avons également dû abandonner cette idée.

“Le problème, c’est que toutes les anciennes haltes ont disparu et qu’à chaque fois il y a 2 000 caravanes de plus que de parcelles autorisées.

“Nous avons affaire à des personnes très vulnérables ici, mais elles ont une aversion culturelle pour les briques et le mortier et entrer dans une maison nuit à leur santé mentale.

“Ces familles ne causent aucun problème à la communauté locale, mais le fils handicapé peut être bruyant car bien qu’il soit adulte, il est comme un enfant en bas âge.”

Un porte-parole du Derbyshire Dales District Council a déclaré: “Nous avons lancé un appel aux propriétaires fonciers locaux qui pourraient être en mesure de les loger ou de vendre des terres.

“Nous avons un devoir de sans-abri envers ces familles particulières. Le parking de la gare de Matlock est un site temporairement toléré depuis de nombreuses années.

“L’autre parking est temporaire car il s’agit d’une destination touristique et sera réactivé en février avant le printemps.”

Les archives montrent que le conseil a dépensé 10 500 £ en installations de toilettes portables pour les sites de voyageurs cette année et 3 239 £ en autres dépenses telles que les clôtures.

Au cours des trois dernières années, plus de 9 150 £ ont été dépensés pour embaucher des agents chargés de l’application des lois associés aux expulsions de campements non autorisés dans les Dales.

Plus de maisons de voyageurs à la gare de Matlock Bath dans le Derbyshire Crédit : NB PRESS LTD