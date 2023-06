Je suis une maman et je gagne 80 000 £ par an dans un travail que personne d’autre ne veut faire – tout a commencé comme une bousculade pour un peu d’argent supplémentaire

Une maman d’un enfant qui a quitté son emploi dans la banque gagne désormais trois fois plus en faisant un travail désagréable.

Stacey Foyster, 35 ans, a troqué son travail dans la banque pour éponger des tapis imbibés de sang et des repaires de drogue infestés de rats en tant que nettoyeur de scènes de crime.

Stacey, d’Aylesford, dans le Kent, a déclaré qu’après avoir travaillé pour la Royal Bank of Scotland pendant plus d’une décennie, elle est tombée sur sa nouvelle carrière.

Elle a déclaré: « Je suis juste devenue un peu fatiguée d’être dans le bureau.

« Vous avez eu l’engouement de Mme Hinch, et j’ai toujours aimé nettoyer. »

La mère d’un enfant a expliqué comment elle avait commencé à nettoyer le bureau d’un ami pour un peu d’argent supplémentaire.

Elle a déclaré: « Il y avait quelque chose à la télévision sur les nettoyeurs de scènes de crime et je me suis vraiment intéressée.

« J’ai commencé à faire beaucoup de recherches et je me suis dit ‘je voulais vraiment me lancer dans ce domaine’.

Elle a ensuite suivi un cours sur les risques biologiques et la décontamination avant de démarrer son entreprise, Cleansed, en 2018.

Maintenant, elle peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille – en gagnant plus de 80 000 £ par an, contre 28 000 £ auparavant.

L’équipe de nettoyeurs est ouverte 24 heures sur 24 et dispose d’un temps de réponse de deux à trois heures partout au Royaume-Uni, tout en compensant son empreinte carbone et en soutenant les organisations caritatives locales.

Stacey et son équipe s’attaquent à tout, des scènes de meurtre horribles aux suicides tragiques et aux tanières de drogue, en passant par les cas de négligence et de maladie mentale chronique.

Ils aident également à nettoyer quand quelqu’un meurt de causes naturelles, et ce que Stacey appelle des « emplois normaux » tels que les contrats COVID et les magasins de meubles.

Stacey a déclaré que le nettoyage des cas de morts violentes peut être bouleversant, mais elle est motivée par le fait de savoir qu’elle aide sa famille et ses amis démunis.

Le sang ne me met pas du tout en phase. Les repaires de drogue, les aiguilles – ça me va. Stacey Foyster

Et la pro du nettoyage a dit qu’elle n’avait qu’une seule envie : caca.

« Le sang ne me met pas du tout en phase. Les repaires de drogue, les aiguilles – ça me va », a-t-elle ajouté.

« Pour être honnête, ce qui me dérange le plus, ce sont les excréments. »

Stacey a déclaré que l’une des pires choses qu’elle ait vues au travail était des toilettes qui n’avaient pas été tirées depuis trois mois au domicile d’une personne atteinte d’une maladie mentale grave.

Elle a déclaré: «C’est la seule fois où j’ai vomi au travail sur mon masque. C’était un mauvais.

Et la reine de la propreté emploie des astuces secrètes pour faire briller les espaces, comme un désodorisant toxique spécial qui aide à éliminer l’odeur des corps en décomposition.

Mais elle a dit que toute sorte de taches de sang sera généralement simplement découpée, car tout tissu imbibé de substance ne peut pas être conservé.

Elle a déclaré: « Le sang est vraiment difficile à évacuer et il est classé comme déchet dangereux, donc si quelqu’un a saigné dans un tapis, vous le couperez et vous vous en débarrasserez. »

L’équipe passe au crible toutes sortes d’autres choses sinistres, comme enlever les taches de nicotine des murs ou des tapis qui n’ont pas été touchés depuis 20 ans.

Au lieu de se dérober, l’équipe fait un effort particulier pour reconnaître les souffrances endurées et les garder dans ses pensées.

Elle a déclaré: «Nous essayons simplement d’être aussi respectueux que possible parce que c’était une personne. Certains membres de l’équipe sont religieux, ils peuvent donc dire une prière.

« Nous allons entrer et allumer une bougie, observer une minute de silence et essayer d’être aussi minutieux et de faire le meilleur travail possible. »

