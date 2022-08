Je suis une maman et j’ai transformé mon idée de bébé en une réussite de 100 000 £ – tout a commencé quand on m’a offert des articles que je n’ai JAMAIS utilisés

Une maman a créé une entreprise de 100 000 £ après avoir reçu des cadeaux peu pratiques lors de ses baby showers.

Catherine Sullivan, 41 ans, du Suffolk, a eu un moment d’ampoule pour remplir des paniers de produits dont les nouvelles mamans ont réellement besoin après avoir été submergées d’articles ratés pendant ses propres grossesses.

Catherine Sullivan et Victoria Pratt ont lancé leur entreprise en 2019

La boîte est remplie d’articles pratiques dont les nouvelles mamans ont besoin après l’accouchement

Leurs collections de paniers ont été retirées des étagères des magasins

La mère de deux enfants est tombée enceinte de son premier enfant en 2015 et a reçu un trésor de beaux cadeaux d’invités bien intentionnés.

Mais quelques mois plus tard, avec sa petite fille dans ses bras, elle a réalisé qu’elle n’avait aucune utilité pour beaucoup d’entre eux.

Catherine a déclaré à The Sun Online: “On m’a donné des choses qui étaient belles à regarder mais vraiment inutiles.”

Avancez de trois ans, elle portait son fils lorsqu’elle a accueilli des êtres chers pour célébrer quand elle a ressenti un sentiment de déjà-vu.

Elle a expliqué: “C’était à nouveau le même genre de jeu de rôle – des bouquets de fleurs, des ballons à l’hélium, des tenues de petit garçon peu pratiques comme de petits mini smokings.”

Ayant déjà traversé le post-partum, elle s’est rendu compte qu’en fin de compte, les belles offrandes étaient un geste remarquablement gentil, mais dans un sens pratique, inutile.

Catherine a déclaré: “Je me souviens avoir pensé, rien de tout cela ne va s’habituer. Mais il y avait un ami solitaire qui m’a en fait donné un petit sac avec du baume pour les mamelons et des coussinets d’allaitement, et je pensais ‘c’est en fait une très bonne idée , pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui font ça ?”.”

Lorsque ses autres amies ont commencé à avoir des bébés, Catherine a commencé à assembler de petits paniers de choses utiles comme des coussinets d’allaitement en bambou et des baumes pour les mamelons – des choses dont elle savait qu’elles allaient avoir besoin.

Mais parce qu’elle vivait à Dubaï pour le travail, elle avait du mal à les assembler article par article pour les futures mamans à la maison.

Elle a déclaré: “J’avais beaucoup de copines au Royaume-Uni qui avaient des bébés et ce n’était pas vraiment pratique pour moi d’envoyer des boîtes de cadeaux depuis Dubaï.

“Je me souviens avoir pensé” n’y a-t-il aucune entreprise au Royaume-Uni qui fasse cela, cela semble insensé “.”

Catherine est finalement retournée en Angleterre et s’est retrouvée avec l’une de ses amies les plus proches, la mère de trois enfants Victoria Pratt, 41 ans, avec qui elle avait grandi pour discuter de la perspective d’une entreprise.

Elle explique: “Nous avons juste dit tous les deux” pourquoi ne le faisons-nous pas? “”

La paire déterminée a lancé Mama Hug en 2019, offrant des boîtes pleines de friandises utiles aux mamans pour une fois qu’elles rentrent à la maison avec leur bébé.

UNE BOÎTE DE CHOSES POUR VOUS

Lorsque Covid a frappé, l’initiative a été saluée comme un moyen fantastique pour les amis et la famille de montrer qu’ils se souciaient tout en respectant les restrictions à la maison.

Catherine dit : “La tendance est d’acheter le joli cadeau, le truc qui va faire joli sur Instagram, mais la réalité c’est que quand tu rentres à la maison après avoir eu un bébé tu es fatiguée, tu viens de produire un petit humain.

“C’est l’une des choses les plus endurantes physiquement que votre corps puisse traverser. Le bébé ne dort pas, tète – c’est épuisant.

“Pour que maman s’occupe de bébé, quelqu’un doit s’occuper d’elle. Vous pourriez avoir un partenaire aimant, peut-être pas, mais avoir juste une boîte de choses qui sont pour vous, pour vous aider à vous faire dorloter mais aussi prends soin de toi.

“Les bébés ont juste besoin de couches, de vêtements de bébé et d’une paire de bras aimants, c’est tout ce dont ils ont besoin.

“La personne qui avait vraiment besoin qu’on s’occupe de moi, c’était vraiment moi, je me souviens d’être rentré à la maison et d’avoir trouvé mon rétablissement post-partum vraiment difficile, surtout après mon premier enfant.”

Leurs collections de paniers telles que «l’arrivée de la survie» ou «la poitrine des deux» ont été arrachées des étagères de magasins comme John Lewis et Jojo Maman Bebe – et les deux mères qui travaillent jonglent avec leurs enfants tout en se penchant pour voir ce qu’elles peuvent faire Suivant.

L’entreprise est désormais évaluée à 100 000 £, offrant sa large gamme de boîtes dans une fourchette de prix allant de 9,99 £ à 129 £.

Elle a dit que ce sont les bases qui fonctionnent le mieux et qu’elle pense à des solutions pour que la mère puisse surmonter les défis peu reconnus auxquels elle pourrait être confrontée.

Catherine a déclaré: “Je n’avais aucune idée que j’allais avoir autant d’inconfort – même des choses aussi simples que d’aller aux toilettes – toutes ces choses dont personne ne parle parce qu’elles sont un peu dégueu et maladroites.

“Tout ce que nous incluons dans nos boîtes sont des choses que nous savons, à travers l’expérience post-partum, étaient des produits vraiment utiles et beaux.”