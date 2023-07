Je suis une maman et j’ai transformé mon activité secondaire Airbnb en une entreprise de 1,7 million de livres sterling – tout a commencé avec un cadeau de mon voisin

Une maman a raconté comment elle a transformé son activité secondaire Airbnb en une entreprise de 1,7 million de livres sterling.

L’entreprise en plein essor de Jamie Inlow a commencé avec un cadeau de son voisin en 2019.

Jamie Inlow, à droite, a commencé une bousculade dans une grange en 2016 1 crédit

La femme de 36 ans parlait avec sa voisine de sa grange inutilisée à Scottsville, en Virginie, aux États-Unis, lorsqu’elle a eu l’idée de la transformer en Airbnb.

Elle lui a dit que si elle lui donnait 1 530 £ (2 000 $), elle transformerait l’espace à l’étage en appartement – ​​et ils partageraient les bénéfices des locations.

Elle a utilisé Facebook Marketplace pour meubler l’espace et a lancé sa propre entreprise appelée Be Still Getaways pour gérer la liste.

Après avoir commencé à être occupé, Inlow et son voisin se sont associés sur une autre liste.

Poursuivant le succès, elle a trouvé un autre partenaire pour une troisième location – partageant les bénéfices de la même manière.

En 2021, après avoir porté l’entreprise à 30 annonces, la société a généré 157 224 £ (205 000 $) de revenus – et Jamie s’est payée (7 627 £) 10 000 $.

Aujourd’hui, la société gère 129 propriétés en Virginie – et a rapporté 1,7 million de livres sterling (2,28 millions de dollars) de revenus l’année dernière.

Jamie a déclaré à CNBC: « Une grande partie de mon succès est mon comportement. Je me considère comme une personne incroyablement résiliente et ambitieuse. Cela peut apparaître comme une hyper-fixation, mais quand je décide de faire quelque chose, je vais le faire.

« C’est l’une des choses que je préfère chez moi. Je continuerai à essayer de comprendre les choses jusqu’à ce qu’elles réussissent. Ce n’est pas facile pour moi de m’éloigner de quoi que ce soit.

Elle a ajouté: « Il y a un énorme besoin de gestionnaires de biens locatifs à court terme, donc si vous voulez le faire, faites-le. »

Cela survient alors qu’une autre femme a construit une petite maison au fond de son jardin et l’a transformée en une activité secondaire « très lucrative ».

Gill, une Australienne presque retraitée, a conçu sa propre adorable maison sur roues, qui est toujours entièrement réservée par les personnes qui veulent goûter à la vie dans une petite maison.

Situé à proximité de l’océan et parmi les magnifiques paysages de vignobles, Gill a dépensé 70 000 £ pour construire une petite maison à louer sur AirBnb.

La propriété rapporte maintenant une bonne somme de profit au propriétaire, qui dit que c’est une activité secondaire « très lucrative » pour elle.