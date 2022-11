Je suis une maman et j’ai quitté le Royaume-Uni pour vivre sur l’île la plus reculée du monde avec mes enfants – comment nous obtenons le confort sans lequel nous ne pouvons pas vivre

RENCONTREZ la femme qui vit sur l’île la plus reculée du monde – à 1 500 miles au large des côtes de l’Afrique du Sud – où il n’y a qu’un magasin, un pub et une école et 138 habitants.

Kelly Green, 32 ans, a troqué le confort d’Eastbourne, dans l’East Sussex, contre la vie à Tristan da Cunha, l’une des îles volcaniques isolées de l’Atlantique Sud en juillet 2013.

Il n’est accessible que par bateau depuis Cape Town, en Afrique du Sud, et le voyage peut durer d’une semaine à 15 jours, selon la météo.

Là-bas, elle a rencontré et est tombée amoureuse de son futur mari, Shane Green, 33 ans, un charpentier, qui l’a aidée à porter ses bagages hors du radeau.

Kelly, a déclaré au Sun: “C’est comme Emmerdale – mais sur une île et d’une manière moins dramatique. Nous nous connaissons tous et nous connaissons tous ce qui se passe dans la vie de chacun.

“Ma mère a dit que cela leur rappelait un village du nord du Royaume-Uni à cause de l’accent tristanien.

“Il n’y a que 138 personnes ici, donc nous nous connaissons tous.”

“Pour se rendre sur l’île, il faut prendre l’avion jusqu’au Cap, puis prendre un bateau à 1 500 miles de là, ce qui prend de sept à 15 jours – en fonction de la météo.

« Les maisons en bois sont sensibles aux incendies car elles utilisent des bouteilles de gaz pour chauffer leurs maisons.

« Malheureusement, il y a quelques semaines, la maison de mon meilleur ami a pris feu et tout a brûlé.

“C’était horrible – mais heureusement, ils sont sortis avec leurs chiens, et nous allons tous nous embrouiller pour aider à reconstruire la maison.”

En cas d’urgence, il y a un gong métallique qui est continuellement frappé pour alerter l’île.

En ce qui concerne la vie de tous les jours, Kelly dirige l’office du tourisme et, lorsqu’elle rentrera chez elle, préparera le dîner pour sa famille – les aliments de base de leur alimentation sont le mouton, le homard, le poisson, les pommes de terre et les légumes et fruits frais.

« Ça me manque vraiment de sortir pour manger, il n’y a pas de restaurants ou de plats à emporter et un seul magasin très minimal », a déclaré Kelly.

“Le fret est extrêmement cher, mais il y a certains conforts à la maison, comme la mayonnaise Hellman, je ne peux pas me passer et j’ai commandé chez Asda.”

Les livraisons n’arrivent que neuf fois par an sur de grands navires – le coût varie car le fret depuis le Royaume-Uni est beaucoup plus élevé que l’expédition depuis Cape Town.

Une petite caisse du Royaume-Uni peut coûter environ 600 £, ce qui augmente constamment à mesure que les coûts mondiaux montent en flèche.

La maman de deux enfants doit faire preuve de créativité pour fournir à la famille des “fakeaways” et a appris à faire ses propres sushis avec du poisson fraîchement sorti de la mer, du papier de riz, du riz et des condiments tels que la sauce soja et la sriracha.

Au pub de l’île – The Albatross – une poignée de fêtards qui boivent est considérée comme une nuit rugissante.

“Un soir où il y a beaucoup de monde, il n’y a que cinq personnes là-dedans”, a déclaré Kelly.

Kelly explique que leur mode de vie est “traditionnel – en ce sens que les hommes vont à la chasse, dans les montagnes et que les femmes font la plupart des tâches domestiques”.

Les anniversaires jouent une grande partie du calendrier social – et celui qui a l’anniversaire organisera une fête chez lui – tous les autres apporteront une bouteille et de la nourriture pour la table.

Les jours de pêche – les hommes sortiront pêcher à 5h du matin, et si c’est au tour de Kelly pour le « paquet » – elle leur préparera de la nourriture pour toute la journée.

“Shane partira demain matin et je nourrirai les poulets et les enfants”, a-t-elle déclaré.

« Après avoir fini le travail à 15 heures, je descendrai à l’usine de poisson et j’aiderai à préparer le poisson.

“Parfois, nous restons jusqu’à minuit pour emballer des produits à envoyer dans le monde entier.”

La préparation est la clé de la vie à distance et Kelly a déjà commandé tous ses cadeaux de Noël pour qu’ils arrivent à temps.

Kelly a ajouté : « C’est un endroit formidable pour élever une famille. J’aime l’Angleterre mais je ne peux pas imaginer y vivre à nouveau.

