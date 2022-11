Je suis une maman enceinte et je n’ai pas les moyens de laver mon fils, je dois donc le laver avec des LINGETTES POUR BÉBÉ

Une maman ENCEINTE doit laver son fils avec des lingettes pour bébé car elle n’a pas les moyens de le laver.

Jess, qui est enceinte de cinq mois, a déclaré qu’elle était restée sans gaz pendant neuf jours après que son fournisseur l’ait éteint sans avertissement.

La future maman de deux enfants a découvert qu’elle avait une dette de plusieurs milliers de livres sterling auprès de la société d’énergie OVO après l’annulation de son prélèvement automatique.

Elle affirme qu’elle a depuis été incapable de chauffer sa maison et de cuisiner des repas chauds pour son fils de trois ans.

Jess a déclaré à HullLive: “Je suis enceinte de cinq mois et j’ai un enfant de trois ans

“Cela a coupé mon eau chaude, donc mon enfant ne peut pas prendre de bain.

“Cela coupe mon chauffage, nous laissant dans une maison froide, et cela coupe également ma cuisinière à gaz, ce qui signifie que je ne peux pas cuisiner de plats chauds.”

Actuellement en congé de maternité, la mère célibataire a déclaré qu’on lui avait demandé de payer la somme forfaitaire – ce qu’elle ne pouvait pas se permettre.

Jess, 20 ans, de Hull, a essayé d’appeler sa compagnie d’énergie 45 fois pour régler le problème.

Pensant que le problème était résolu, un compteur à prépaiement a été installé.

Cependant, elle prétend que de gros morceaux ont été pris chaque fois qu’elle a essayé d’y mettre de l’argent.

Jess a ajouté: “Quand j’ai rechargé au début de la semaine, j’ai mis 10 £ et ils en ont pris 7 £, me laissant avec 3 £, ce qui n’a même pas duré une nuit.”

Et quand la même chose s’est produite le lendemain, elle n’a eu d’autre choix que de rappeler OVO Energy.

Elle affirme que le service client a déclaré qu’il déplacerait sa dette sur l’écran arrière – une méthode que les entreprises utilisent lorsqu’elles essaient d’aider les gens à rembourser toute dette.

Ainsi, dans une dernière tentative pour obtenir de la chaleur pour elle et ses enfants, elle a mis ses 36 £ restants au compteur et il ne lui restait plus que 10 £.

Selon Jess, l’équipe du service client a déclaré qu’elle mettrait alors 95 £ de crédit sur son compteur et que c’est quelque chose qu’elle pourrait activer dans son magasin local.

Après des heures d’attente, elle affirme que le crédit n’a jamais été ajouté et qu’elle n’avait toujours pas d’essence.

La mère désespérée a répété le cycle quatre fois avant de se voir promettre la visite d’un ingénieur.

Jesse a dit : “[My son] aime prendre un bain la nuit et aller au lit, mais il a dû se laver avec des lingettes pour bébé et monter dans mon lit pour qu’il ne fasse pas trop froid pour lui.”

Un ingénieur a finalement été envoyé à la propriété de Jess où il a effacé la dette et lui a donné 20 £ en crédit d’urgence dans le cadre d’un programme de soutien.

Un porte-parole de la compagnie d’énergie a déclaré: “Nous sommes désolés de [Jess] et ont fourni des conseils sur les prochaines étapes et offert une assistance via notre package d’assistance client.”