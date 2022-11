Je suis une maman de trois enfants – nous sommes restés sans chauffage pendant sept semaines après une erreur de compteur du fournisseur d’énergie

UNE MAMAN-DE-TROIS s’est retrouvée sans chauffage ni eau chaude pendant sept semaines en raison d’une erreur de son fournisseur d’énergie.

La famille de quatre personnes est maintenant entassée dans la maison de sa mère après deux mois de lutte – et son fournisseur d’énergie n’a offert qu’un bon de 60 £ en réponse.

Shanice et sa famille se sont retrouvées sans chauffage pendant sept semaines Crédit : Shanice Palmer / Media Wales

Shanice Palmer a pris la décision de rester avec sa mère après être devenue “très très inquiète” pour la santé de ses jeunes enfants âgés de 11 mois, deux et cinq ans, alors que les températures chutent.

Elle a affirmé qu’elle était particulièrement inquiète pour sa fille de 11 mois “vraiment malade” qui souffre de croup – aggravé par l’absence d’eau chaude ou de chauffage.

La mère confuse avait remarqué une erreur sur son compteur de gaz Ovo et avait téléphoné à l’entreprise plus de 20 fois, mais sans aucune aide, a-t-elle affirmé.

Elle a déclaré à Wales Online: “Je perds juste la tête. J’ai dû venir chez ma mère, car il fait si froid dans la maison.

“Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant.

“Je dois rester ici jusqu’à ce que ce soit réglé, mais il n’y a pas de place pour nous ici à long terme et les gens doivent doubler et partager des chambres.”

La propriété de Shanice était à l’origine équipée d’un compteur de gaz intelligent, mais celui-ci a été remplacé par un compteur traditionnel, et le système d’Ovo n’a jamais enregistré l’échange.

En conséquence, elle a reçu le mauvais type de carte prépayée et n’a pas pu recharger son compteur.

Selon la résidente furieuse, Ovo lui a promis 15 fois d’être vue par quelqu’un, mais pour l’instant, le problème n’est toujours pas résolu.

Un porte-parole a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés pour les problèmes rencontrés et pouvons confirmer que l’approvisionnement est rétabli. Nous avons offert un geste de bonne volonté pour la gêne occasionnée.”

Ovo a envoyé à Shanice un maigre 30 £ après avoir omis de fournir du chauffage pendant sept semaines et 30 £ supplémentaires pour les tracas de la mère de trois enfants pour obtenir une nouvelle carte.

En réponse, Shanice a déclaré: “C’est loin d’être suffisant, avec les radiateurs que je dois utiliser et avec le froid. Ça a été une période si difficile.”

On lui a dit qu’un ingénieur serait sur place pour résoudre le problème ce soir, mais à 22 heures, il a trouvé un autre problème.

Cela signifiait qu’il était obligé de boucher le compteur de gaz et que la famille de Shanice n’avait toujours ni chauffage ni eau chaude.

“Je suis tellement en colère”, a ajouté Shanice.

Cela survient alors que des milliers de Britanniques sont aux prises avec des factures d’énergie cet hiver au milieu de la crise du coût de la vie, y compris Lorraine Foster.

La femme de 57 ans a été forcée de partager un lit avec sa mère, 86 ans, car elle a moins de 1 £ par semaine de rechange après ses factures d’énergie.

À Birmingham, une mère célibataire de sept enfants a révélé qu’elle devait utiliser des flacons et des bougies pendant que sa famille se blottissait dans une pièce pour rester au chaud lorsque leur compteur était épuisé à la fin de la semaine.

Michaela a perdu son mari il y a plusieurs années et a eu du mal à joindre les deux bouts pendant la pandémie, et maintenant la spirale de l’inflation signifie qu’elle et les enfants doivent se débrouiller dans le froid et l’obscurité.

Un père a été contraint d’isoler sa maison glaciale avec du carton après que ses factures d’énergie aient grimpé à plus de 1 000 £ par mois.

Nigel Cleall, 51 ans, dit qu’il a même envisagé de le déplacer, lui et son fils de 12 ans, Oliver, dans son abri de jardin qui, selon lui, est plus chaud que son appartement au rez-de-chaussée.