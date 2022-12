Je suis une maman de quatre enfants – ma famille sera sans abri pour Noël après que le conseil nous a expulsés le jour des funérailles de mon partenaire

Une maman en deuil dit que sa famille sera sans abri pour Noël après avoir été expulsée le jour des funérailles de son partenaire.

Sarah Ryan, 36 ans, affirme qu’on lui a dit de quitter la maison dans laquelle elle vivait avec son partenaire depuis 17 ans après sa mort tragique d’un cancer en août.

Michael Gray est décédé tragiquement après une bataille contre le cancer Crédit : MEN Media

Sarah en deuil a déclaré que sa famille serait sans abri pour Noël après que le conseil les ait expulsés Crédit : MEN Media

Sarah affirme que la famille a été expulsée le jour des funérailles de son partenaire Crédit : MEN Media

Et cela signifie que la mère et ses quatre enfants – âgés de 4 à 13 ans – pourraient effectivement être sans abri à Noël.

Sarah dit que leur conseil leur a dit qu’en raison de l’attente d’un logement, s’ils ne trouvent nulle part où loger, ils seront placés indéfiniment dans un hôtel sans cuisine.

Son partenaire, Michael Grey, a reçu un diagnostic de sarcome rétropéritonéal à l’été 2021 et on lui a dit que la maladie serait en phase terminale.

Michael est décédé du cancer rare le 23 août de cette année, laissant derrière lui son partenaire dévasté et quatre jeunes enfants.

Il possédait auparavant la maison qu’ils partageaient à Droylsden, Manchester, mais le jour de ses funérailles, Sarah affirme avoir reçu une lettre du copropriétaire de la propriété l’informant qu’elle était expulsée.

Après avoir assisté à une audience au tribunal au centre de justice civile de Manchester le lundi 21 novembre, la mère a été informée qu’elle avait 28 jours pour quitter la propriété – et trouver un autre endroit où vivre.

S’adressant à MEN, Sarah a déclaré: “Nous sommes sans abri. Le stress de tout cela me rend malade. Ma santé mentale se détériore et mon fils a des difficultés d’apprentissage, il a donc vraiment du mal.

“J’ai parlé au Tameside Council et ils sont tellement en retard que je ne serai pas sur le système pendant des mois. Ils disent que je devrai probablement être placé dans un hôtel d’urgence sans cuisine où je pourrais rester jusqu’à deux ans.”

Sarah dit que sa mère a proposé de l’aider mais qu’elle n’a qu’une chambre d’amis disponible pour les cinq.

Après avoir perdu la moitié des revenus de la famille après la mort de Michael, la mère inquiète dit qu’elle ne peut pas se permettre de payer un acompte sur une nouvelle propriété.

Ses amis se sont depuis mobilisés pour aider Sarah à se remettre sur pied à temps pour la période de Noël.

“J’ai Noël qui approche et trois des anniversaires de mes enfants sont en décembre”, a-t-elle déclaré. “Il y a des jours en ce moment où je ne peux même pas sortir du lit parce que ma santé mentale est si mauvaise.

“Je n’ai même pas eu l’occasion de faire le deuil de mon partenaire parce que je suis tellement inquiète pour mes enfants. Il est probable que nous logerons dans un hôtel d’urgence ce Noël.”

Sarah a également parlé des difficultés qu’elle a endurées lorsque Michael était malade, s’occupant des enfants tout en étant son soignant.

“Il a commencé à avoir des douleurs à la hanche en juillet de l’année dernière, mais quand il est allé chez le médecin, ils ont fait des tests sanguins, mais ils étaient normaux.

“Ils pensaient qu’il s’agissait peut-être d’IBS, alors ils lui ont fait passer un scanner qui a révélé qu’il avait une tumeur de 16,5 cm de long. Elle avait déjà tué l’un de ses reins et les médecins étaient incapables de l’opérer.

“Après son deuxième cycle de chimiothérapie, ils ont fait une autre analyse et cela a montré que la tumeur avait doublé et qu’il lui restait des mois à vivre. Je m’occupais de quatre enfants tout en étant son soignant.”

Un porte-parole du Tameside Council a déclaré: “Le Conseil travaille dur pour prévenir l’itinérance et plus tôt nous sommes informés des problèmes, plus nous pouvons faire pour aider.

“Dans les cas où les tribunaux sont impliqués, nous demandons des copies des documents judiciaires afin que nous puissions évaluer s’il y a des mesures qui peuvent être prises pour faire appel ou retarder la date d’expulsion.

“Nous fournirons tout le soutien possible et Welfare Rights fournira également un soutien et une représentation.

“Les options que nous pouvons offrir dans de tels cas incluent la négociation avec le propriétaire existant, l’aide pour trouver un autre logement locatif privé et des conseils pour postuler auprès de fournisseurs enregistrés.

“Lorsque le Conseil n’est pas en mesure d’aider à utiliser ces outils, le demandeur a le droit statutaire de faire une demande de sans-abrisme.

“Dans certaines circonstances, le Conseil utilise un hébergement B&B bien qu’il y ait toujours une évaluation de l’adéquation pour s’assurer qu’il convient au demandeur et à sa famille.

“Pour le moment à Tameside, l’utilisation des chambres d’hôtes est minime et les candidats se voient soit proposer un logement temporaire autonome au moment de la demande, soit, lorsque les chambres d’hôtes sont utilisées, le séjour est inférieur à 4 semaines.”