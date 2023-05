Je suis une maman de huit enfants avec des seins massifs de 54 pouces qui pèsent 20 livres – je me sens mieux que jamais à 54 ans

UNE MODÈLE avec des seins géants de 54 pouces et plus de 20 ans de chirurgie extrême dit qu’elle se sent mieux que jamais à 54 ans.

Allegra Cole – « l’enfant vedette de la chirurgie esthétique » – a révélé que malgré ses seins de 20 livres qui la pesaient, elle se sentait « au mieux » à son âge.

Ashley Cole se sent mieux que jamais alors qu'elle a 54 ans avec ses seins de 54 pouces

La résidente californienne booste son visage, ses fesses et sa poitrine depuis 20 ans

Elle a remercié ses chirurgiens plasticiens pour le travail qu'ils ont fait pour qu'elle se sente « le mieux »

Le modèle glamour aux gros seins et maman de huit enfants n’est pas étranger à la chirurgie après avoir subi un lifting des fesses, une abdominoplastie, des produits de comblement des lèvres et des implants de 4 600 CC placés dans chaque sein.

Dans une récente publication sur Instagram, l’influenceuse californienne a remercié ses chirurgiens plasticiens pour le travail qu’ils ont effectué sur son corps avant son anniversaire.

« Alors que j’approche de ma 54e année sur cette planète, je me souviens à quel point je suis reconnaissant envers les bonnes personnes, l’énergie honnête et pure et @mcr_aesthetics pour avoir littéralement réparé mon visage.

« Merci Sarah et l’équipe de m’avoir aidé à paraître et à me sentir au mieux ! Je vous aime tous », a écrit Allegra.

Plus tôt cette semaine, le mannequin glamour a révélé à ses 1,7 million de followers à quel point être mère est important pour sa vie dans un hommage touchant à ses nombreux enfants.

« Le jour où je suis devenue mère a été monumental. Fraîche, jeune et tellement nouvelle », a-t-elle écrit sur Instagram.

« A tous mes 8 bébés, je vous serai éternellement reconnaissante pour l’amour inconditionnel, exemple de courage et de force que vous me montrez au quotidien.

« Je vous aime, rois et reines. Je suis vraiment béni, merci de m’avoir choisi. Je suis définitivement celui qui a de la chance. »

Le message était accompagné de nombreuses vieilles photos stupéfiantes d’Ashley en tant que jeune maman avant qu’elle ne commence à porter le poids du monde sur sa poitrine.

Elle a révélé en 2018 qu’elle était contrariée que ses méga seins aient perdu leur « symétrie » avec les heures supplémentaires.

Elle a demandé aux médecins derrière l’émission télévisée Botched s’ils pouvaient régler la situation malheureuse qui a évolué après qu’elle ait fait le saut vers une poitrine de 54 pouces.

« Les gens remarqueraient, ‘oh tu as de beaux seins, ils sont pleins, ils sont beaux’, mais j’avais un peu cette cupidité pour les seins. Je voulais qu’ils soient plus pleins, plus gros », a-t-elle dit à propos de son voyage vers seins de 20 livres.

« Après la mise en place des extenseurs, j’ai remarqué que mon côté gauche était un peu plus haut et plus ferme. Plus j’augmentais la taille, plus c’était apparent.

« Donc, ce que j’aimerais que les médecins fassent, c’est de corriger la symétrie. Je serai l’affiche de la chirurgie extrême, mais je la porterai toujours bien, et cela a été toute ma mission depuis le début de toute façon. »

En février, le modèle a également laissé les téléspectateurs stupéfaits avec une image de retour méconnaissable d’il y a 21 ans.

L’image montrait la femme allongée en bikini, montrant son corps voluptueux et sa peau bronzée.

Avec la photo, elle a déclaré: « Je serai toujours en train d’évoluer, de grandir en changeant.

« C’est à cela que sert la vie et je suis ravi de voir où je vais évoluer ensuite. »

