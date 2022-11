Je suis une maman de cinq enfants – la crise du coût de la vie nous a obligés à vivre dans une TENTE pour joindre les deux bouts

Une maman de cinq enfants a raconté comment sa famille a été forcée de vivre dans une tente pour joindre les deux bouts.

Patricia Thompson a expliqué comment sa famille de sept personnes campait dans des parcs de caravanes depuis des semaines au milieu de la crise du logement en Australie.

La famille de sept personnes a été forcée de vivre dans une tente Crédit : Go Fund me

La maman a documenté leurs luttes sur TikTok Crédit : Tiktok/@patriciathompson4958

La famille vit dans une tente depuis des semaines Crédit : Tiktok/@patriciathompson4958

En attendant une solution à long terme, la mère aux côtés de son partenaire et de cinq enfants – dont deux tout-petits – vivait dans une tente exiguë sur la côte NSW.

Patricia a déclaré à 7News que la famille avait demandé plusieurs maisons de location, mais en vain.

Elle a déclaré: «J’ai perdu le compte du nombre de candidatures que nous avons déposées, c’est juste ridiculement fou.

“Nous sommes restés un peu dans le jardin de maman, mais à la fin, son bien immobilier ne voulait pas qu’une grande famille y reste, alors nous avons dû passer à autre chose.

“Nous avons eu la chance de trouver une tente bon marché sur le marché Facebook que nous pouvions utiliser pendant cette période.

«Mais, il a fini par s’effondrer vers la fin, avec des déchirures et des trous. Ils ne sont tout simplement pas faits pour rester longtemps. »

La famille a même créé une page GoFundme pour collecter des fonds pour une nouvelle tente.

Patricia admet que la situation était difficile pour toute la famille.

Elle a ajouté: “C’était confortable – c’est le moins qu’on puisse dire.

« Et c’était parfois difficile, vous savez. Notre plus jeune a un an et elle aime se réveiller à l’aube et puis tout le monde se réveille aussi.

La mère a documenté les difficultés de la famille sur TikTok avec ses vidéos recevant des millions de vues et de commentaires de sympathisants.

Ils ont poursuivi la recherche de leur nouvelle maison car ils ne seraient autorisés que dans une maison à quatre lits en raison de la taille de leur famille.

Finalement, leur chance a semblé tourner car ils ont réussi à obtenir un logement social.

Patricia a dit que l’important est que les familles essaient d’être positives et de se serrer les coudes.

“Je suppose qu’il suffit de garder la tête haute et de rester positif aussi fort que possible”, a-t-elle déclaré.

“Et essayez juste de rester ensemble.”