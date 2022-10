Je suis une maman de cinq enfants et j’ai été ARRÊTÉ devant mes enfants après ‘Twitter row’ – les flics devraient être là pour combattre le vrai crime

Une maman qui a été arrêtée devant ses enfants pour des publications en ligne “malveillantes” a déclaré que les flics devraient plutôt combattre le “vrai crime”.

Caroline Farrow, de Guildford, Surrey, préparait le dîner pour ses cinq enfants et son mari Robin lorsque la police a enfoncé sa porte.

Des flics se sont présentés au domicile de Mme Farrow lundi Crédit : twitter

Elle a été fouillée avant d’être placée en garde à vue Crédit : twitter

Des photos montrent un flic empêchant la commentatrice des médias catholiques de 48 ans de fermer sa porte d’entrée lundi.

Une autre montre qu’elle est fouillée à l’extérieur avant d’être placée en garde à vue.

Mme Farrow a été accusée d’avoir publié du contenu malveillant harcelant les utilisateurs sur le site Web Kiwi Farms, harcelant les utilisateurs sur le site Web Kiwi Farms au milieu d’une « dispute Twitter sur les questions de genre », ce qu’elle nie.

Elle a été emmenée dans une voiture de police devant ses enfants et s’est sentie “mortifiée”.

Mme Farrow a déclaré au Mail: “Ma fille autiste (12 ans) demandait pourquoi ils prenaient son iPad.

“Elle était très contrariée parce qu’elle écoute les livres de Harry Potter à ce sujet tous les soirs. C’est la seule façon pour elle de dormir.

“Mes deux autres filles venaient de rentrer de l’école et étaient consternées que la police soit dans la maison.

“Mon fils de sept ans s’est assis dans les escaliers et a tout entendu. Il me demandait : ‘Qu’est-ce qui se passe ? C’est la police, maman ?'”.

Les flics ont saisi le téléphone, l’iPad et l’ordinateur portable de Mme Farrow et elle dit avoir passé sept heures dans un poste de police, dont trois dans une cellule.

Elle a été interrogée pendant plus de deux heures avant d’être libérée sous enquête mardi matin.

Mais Mme Farrow pense que les flics devraient passer leur temps à enquêter sur les “vrais crimes”.

Elle a déclaré au Mail: “Essayez de faire sortir la police pour un cambriolage ces jours-ci et c’est presque impossible.

“Mais exercer votre droit à la liberté d’expression sur Twitter – la place publique moderne – et c’est une autre histoire.”

“J’ai subi le harcèlement et les abus les plus horribles pendant quatre ans de la part de militants des droits des trans et chaque fois que je me suis plaint à la police, ils n’ont rien fait pour m’aider.

“Et pourtant, ces mêmes militants sont capables d’utiliser la police comme leur propre milice privée. C’est ridicule.”

L’inspecteur en chef-détective temporaire David Bentley a déclaré que le matériel est pris dans les cas où des agents travaillent pour “rassembler des preuves supplémentaires et mener une enquête pour prouver ou réfuter l’allégation”.

Mme Farrow a déclaré à GB News: “Une minute, je préparais le dîner pour mes enfants, puis je faisais contrôler mes chaussettes pour détecter la présence de drogue. Cela a pris tout un quart de travail. Quelle perte de temps absolue pour la police.

“On m’a ensuite montré d’autres documents que la police m’accusait d’envoyer. Aucun d’entre eux n’était de ma faute.”

Mme Farrow nie les accusations, affirmant qu’elle jouait de l’orgue pendant la messe à l’église Holy Angels d’Aldershot lorsque les messages ont été téléchargés.