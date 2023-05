Je suis une maman avec des seins XXX… J’ai le plus gros buste du MONDE – et j’ai hâte d’être opérée

CETTE maman a subi plus de 50 chirurgies esthétiques avant d’avoir 50 ans – et a déclaré qu’elle ne prévoyait pas d’arrêter de si tôt.

Lorena Fabiana Colotta – connue en ligne sous le nom de Sabrina Sabrok – a eu sa première augmentation mammaire à 25 ans et est passée d’un bonnet A à un PPP.

Sabrina a l’un des plus gros bustes du monde Crédit : sabrinasabrokreal/Instagram

Et ne prévoit pas d’arrêter ses opérations sauvages à mesure qu’elle vieillit

Malgré une paralysie faciale due à l’utilisation excessive de Botox et de remplissage des lèvres au début de l’année dernière, elle prévoit d’effectuer encore plus de procédures pour rester jeune.

Elle a déclaré: « J’aurai certainement besoin d’un service et je continuerai à passer sous le bistouri et à expérimenter de nouvelles procédures.

« Mon apparence génère beaucoup d’attention – à la fois positive et négative – mais si les gens parlent, c’est une bonne chose, au moins vous avez attiré leur attention. »

Et elle a gagné un titre – les plus gros seins du monde – la plaçant aux côtés de Sheyla Hershey et Chelsea Charms.

Même si son apparence n’est pas naturelle, elle mange sainement – et dit qu’elle ne boit pas, ne fume pas et ne se drogue pas.

Chacun de ses énormes seins pèse 15 livres, ce qui en fait un succès en ligne et lui permet de faire plusieurs fois la couverture de Playboy.

Mais l’une de ses opérations a horriblement mal tourné – et elle a failli mourir à cause d’un empoisonnement liquide dû à un enchantement raté des fesses.

Le résident du Texas – qui compte près d’un million d’abonnés sur Instagram – a une longue liste de cascades qui font la une des journaux.

Elle avait précédemment haussé les sourcils lorsqu’elle est apparue dans la série de télé-réalité américaine « Botched » en septembre 2020 en demandant un soi-disant lifting « œil de chat ».

Les chirurgiens célèbres Paul Nassif et Terry Dubrow ont fini par lui refuser l’opération, disant à la mère de deux enfants qu’elle ne pourrait pas fermer complètement les yeux si elle allait jusqu’au bout.

En 2019, Sabrina s’est fait tatouer le visage de symboles occultes.

Elle a déclaré à l’époque: « Je lui ai demandé (le tatoueur Herchell Carrasco) d’encrer des symboles sataniques tels que des étoiles, la lune et une veuve noire. Je prévois de faire plus de tatouages ​​​​sur mon visage et mon cou, je veux couvrir tout mon corps. »

Plus tôt dans la même année, Sabrina a lancé son propre culte appelé « Sabrok Legion ».

Le culte bizarre offrait aux adeptes la possibilité de conclure des pactes avec le diable et « Notre-Dame de la Sainte Mort », ainsi que d’apprendre à lancer des charmes d’amour et à parler avec les morts.

Elle a récemment commencé à se faire tatouer des symboles occultes sur son visage et son cou Crédit : Flash d’information

Elle compte plus d’un million de followers grâce à son look dramatique Crédit : Flash d’information

Elle a un fils et une fille d’une relation précédente Crédit : sabrinasabrokreal/Instagram