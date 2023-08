Je suis une légende de la télévision sur l’un des plus grands feuilletons à la télévision, mais j’ai quand même conduit un taxi pendant dix ans – malgré la renommée mondiale

Une ANCIENNE star de la télévision qui était sur l’un des plus grands feuilletons a révélé qu’il devait encore conduire un taxi pendant dix ans.

L’acteur est devenu célèbre pour avoir joué le rôle d’Alf Stewart dans Home and Away.

À la maison et à l’extérieur

L’acteur est dans le feuilleton australien depuis 1972 jusqu’à maintenant[/caption] Canal 5

Ray Meagher est devenu célèbre lorsqu’il a joué le rôle d’Alf Stewart dans le feuilleton[/caption]

Il a joué ce rôle de 1972 à aujourd’hui.

Maintenant, Ray Meagher a révélé que, bien que semblant être au sommet de sa carrière et prétendant gagner beaucoup d’argent avec le savon, sa réalité était loin de là.

La star a partagé qu’au début de sa carrière d’acteur, il avait obtenu un permis de taxi et qu’il conduisait certains week-ends.

« Au début, en tant qu’acteur, j’ai obtenu une licence de taxi, mais je n’ai vraiment conduit des taxis que pendant probablement une demi-douzaine de week-ends », a déclaré Ray à Stuff.

Il a poursuivi: « Cela m’a donné assez d’argent dans ma petite main pour passer la semaine afin que je puisse encore auditionner.

Ray a admis qu’il ne savait pas si sa profession d’acteur serait constante, il a donc conservé son permis de taxi comme plan de secours au cas où il ne gagnerait pas d’argent.

L’acteur a déclaré: « J’ai conservé ce permis de taxi pendant environ 10 ans parce que je pensais en quelque sorte: » Je ne vais tout simplement pas avoir plus de travail d’acteur. Tout va se tarir, alors je vais m’accrocher, et je me suis accroché et accroché, mais j’ai continué à travailler et à faire des morceaux.

« Pas beaucoup au début, mais assez pour passer d’un travail à l’autre. »

Mais la pensée d’Alf n’était pas vraiment juste, puisqu’il a prolongé son contrat avec Home and Away de cinq ans plus tôt cette année.

Il a déclaré au Sun: « Cela semble ridicule maintenant, mais je n’accepterais pas le contrat de deux ans qu’ils voulaient que je signe. »

Mais dans une interview exclusive avec The Sun Online, l’acteur Ray Meagher, 78 ans, qui fête ses 35 ans en tant qu’Alf Stewart alors que le feuilleton atteint son jalon spécial aujourd’hui, révèle qu’il a initialement refusé de signer un contrat de deux ans et ne s’engagerait qu’à six mois à Summer Bay.

Ray a déclaré: «Cela semble ridicule maintenant, mais je n’accepterais pas le contrat de deux ans qu’ils voulaient que je signe.

« Nous avions fait le pilote et pour être honnête, j’étais plus âgé et plus cynique, et j’étais convaincu qu’il s’écraserait et brûlerait comme la plupart le font. Alors quand ils ont dit qu’on allait faire des séries et qu’on voulait que tous les personnages principaux restent deux ans, j’étais comme s’il fallait plaisanter !

« Cela semblait être une vie, alors je leur ai dit qu’il n’y avait aucun moyen que je signe avant deux ans. Puis ils ont essayé de me faire signer pendant un an, mais encore une fois j’ai refusé.

« En fin de compte, j’ai accepté six mois. J’ai pensé que ce serait bien de pouvoir retourner dans mon propre lit après le travail tous les soirs plutôt que de tourner quelque chose à Melbourne ou en Australie occidentale, ou d’être partout dans le magasin, ce que j’avais plutôt apprécié au fil des ans.

« Ayant été à la maison pendant six mois, j’ai été un peu séduit par cela et j’ai signé pour encore six mois.

« Ensuite, ils ont dit qu’en est-il d’une autre année ? Et puis c’est devenu des contrats de trois ans et des contrats de cinq ans, et voici 35 ans plus tard et je suis beaucoup plus âgé.

Ray est au cœur de Summer Bay depuis sa première diffusion en Australie le 17 janvier 1988. Le feuilleton australien, qui tournait initialement autour des parents adoptifs Tom et Pippa Fletcher et de leurs enfants adoptifs, a fait irruption sur les écrans britanniques l’année suivante.

Dan Jones – Le Soleil

Ray a admis qu’il avait l’habitude de conduire un taxi pendant 10 ans au début de sa carrière d’acteur[/caption]