Je suis une légende de la musculation de 50 ans – j’ai gagné ma première compétition à seulement 13 ans et maintenant j’ai les plus gros muscles de JAMAIS

Un vétéran du BODYBUILDING, surnommé le « tueur géant », a stupéfié les fans avec des photos de sa jeunesse.

Lee Priest, 50 ans, a prouvé qu’il était destiné à devenir une superstar de l’industrie à en juger par ses muscles monstres à seulement 13 ans.

5 L’Australien Lee Priest est une légende de l’industrie depuis son adolescence

5 Les étonnants clichés de retour en arrière montrent Lee à 13 ans (ci-dessus) et 15 ans (ci-dessous) Crédit : Instagram

5 Il écrasait déjà la compétition à l’adolescence Crédit : Instagram

Priest, qui pèse 235 livres de muscle pur, a posté sur son Instagram à côté des photos folles : « 13 et 15 ans en compétition ».

Le champion australien a commencé à faire exploser la compétition au début de son adolescence.

Il a remporté son premier événement professionnel à 13 ans, et il est facile de comprendre pourquoi dans ses photos de retour récemment révélées.

Tout au long de son adolescence, Priest a continué à prendre d’assaut les compétitions, y compris le championnat de la Fédération internationale de culturisme Mr. Australia.

L’homme musclé de 5 pieds 5 pouces est même devenu le plus jeune homme à devenir professionnel dans la Fédération internationale de fitness et de musculation à 20 ans.

Sa fidèle légion de fans a été absolument émerveillée par les photos de jeunesse de Priest.

« A 13 ans, vous étiez plus grand que la plupart des amateurs de gym », a déclaré l’un d’eux.

« Wow, c’est vraiment incroyable », a écrit un autre.

Un troisième a proposé : « Vous avez toujours relevé la barre… Vous êtes le tueur géant. Respect, l’un des meilleurs à avoir jamais concouru. Merci, monsieur le prêtre.

Récemment, la légende du bodybuilding a également partagé une vidéo de retour qui a plongé ses fans dans une frénésie.

Priest a partagé le clip à couper le souffle sur son Instagram, montrant des clips de lui avant qu’il ne devienne un champion de culturisme et révélant l’étendue de son incroyable transformation.

La vidéo montre d’abord Lee avant qu’il ne perde son excès de poids, les clips du bodybuilder à son apogée, lorsque ses muscles rivalisaient avec ceux des champions du monde.

Ses partisans ont été étonnés d’entendre l’un d’eux répondre: « Phénoménal – le bodybuilder le plus négligé de tous les temps. »

Un autre a ajouté: « Aurait dû être M. Olympia… Giant Killer !! »

Au cours des années 1990 et 2000, il a concouru aux côtés du magistral Jay Cutler et a absolument stupéfié le 4x Mr Olympia avec sa force et son physique.

Dans une interview en 2018, Culter a admis que Priest, à seulement 20 ans, était le bodybuilder le plus mental qu’il ait jamais vu.

« Il était fou, il était fou – je n’avais jamais rien vu de tel », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui pour la plupart à la retraite, Lee passe son temps sur des podcasts et offre des conseils ainsi qu’à se remettre de quelques blessures.

Et mesurant seulement 5 pieds 5 pouces, Lee a prouvé que sa taille n’est pas un obstacle pour réussir à la fois dans le monde de la musculation et dans sa vie amoureuse.

Il n’y a pas si longtemps, un fan peu sûr de sa taille a demandé à Priest s’il s’était déjà senti comme ça, ce à quoi il a répondu non.

« La seule fois où ma taille a été comme, même dans mon esprit, c’est quand les gens me posent une question à ce sujet », a déclaré le légendaire bodybuilder.

« Je n’y ai jamais pensé, je suis sorti avec des copines qui mesuraient près de 6 pieds et je mesure 5’5. Donc, ça ne m’a jamais dérangé.

La star a poursuivi: « Quand je me tenais sur scène près de Coleman ou de n’importe qui, Marcus Rule, Paul Delet comme 6’1 ou 6’2… Je ne pensais même pas qu’il était plus grand que moi. »

Ses succès sur la scène mondiale ont inspiré les gens du monde entier à oublier les obstacles qui, selon eux, se dressent sur leur chemin.

5 Le prêtre à son apogée était une légende dans le jeu – rivalisant avec les plus grandes stars Crédit : INSTAGRAM/leepriestofficial72