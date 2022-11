Je suis une horreur de célébrité alors qu’un dangereux criminel recherché tente de noyer un policier près du camp

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici sont sous le choc après qu’un homme recherché aurait tenté de noyer un policier dans un ruisseau à huit kilomètres du camp.

Le sergent Mark Maxwell a été transporté à l’hôpital avec de l’eau dans les poumons après que l’homme – qui avait un mandat d’arrêt en cours – l’aurait détenu sous l’eau.

Le cuivre patrouillait à Murwillumbah, en Nouvelle-Galles du Sud, à seulement cinq miles de l’endroit où la série ITV est filmée et doit commencer le dimanche 6 novembre.

Un initié a déclaré: «La sécurité est incroyablement stricte, mais cela met tout le monde en alerte lorsqu’ils entendent que des criminels recherchés sont en liberté à deux pas du camp.

“L’équipage travaille 24 heures sur 24 pour s’assurer que le camp est à l’abri des intrus.”

Ils ont ajouté: “Heureusement, les célébrités n’ont pas encore emménagé, mais cela montre que le haut niveau de sécurité est certainement justifié.”

Un porte-parole d’ITV a déclaré : « La production de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! a mis en place à tout moment des mesures de sécurité strictes dans et autour du camp.

L’officier, du district de police de Tweed-Byron, patrouillait lorsqu’il a croisé un homme et une femme blessés le lundi 31 octobre vers 16h45.

Après s’être arrêté pour vérifier la femme, l’officier a noté que l’homme, Ronald Charles Canning, 33 ans, avait un mandat en suspens.

Lorsque l’officier est allé arrêter l’homme, il aurait tenté de fuir et aurait couru vers un ruisseau voisin avant qu’une bagarre ne s’ensuit entre les deux.





La police allègue que l’homme a forcé la tête du sergent sous l’eau pour tenter de le noyer.

Le policier a été emmené à l’hôpital de Murwillumbah pour y être traité pour avoir de l’eau dans les poumons et a depuis été renvoyé pour récupérer à la maison.

“Un membre du public est intervenu, libérant l’officier et a aidé à retenir l’homme, avant que l’officier ne puisse procéder à l’arrestation”, indique un rapport de police.

Canning, qui a fait face au tribunal local de Tweed Heads mardi, a été arrêté et accusé de tentative de meurtre et s’est vu refuser la mise en liberté sous caution.

Cela vient alors que I’m A Celeb a été avancé cette année pour laisser de la place dans les horaires de la Coupe du monde plus tard dans le mois.

L’émission est revenue dans sa base australienne pour la première fois depuis 2019 après que la pandémie a forcé ITV à organiser son plus grand spectacle au château de Gwrych, au Pays de Galles.

Mais les téléspectateurs ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient voir un retour Down Under et les patrons ont signé une liste exceptionnelle de stars pour célébrer.

Les visages célèbres incluent Mike Tindall – la toute première signature royale de la série – et Boy George.

Olivia Attwood est la toute première star de Love Island à entrer dans la jungle avec Sue Cleaver de Coronation Street, la star de Loose Women Charlene White, la lionne Jill Scott, la star de Hollyoaks Owen Warner et la star de Gogglebox Babatunde Aleshe.

