Je suis une grande fan de Gemma Collins mais j’attends toujours qu’elle envoie un SMS, déclare Katherine Ryan de The Masked Singer

THE MASKED La star de la chanteuse Katherine Ryan a révélé que son plan de jeu était de se faire passer pour Gemma Collins dans l’émission – disant qu’elle est une grande fan de la star de télé-réalité d’Essex.

L’humoriste – qui se cachait derrière le masque de Pigeon – a confié qu’elle devait cacher son accent canadien, sinon les fans l’auraient tout de suite devinée.

Le comédien dit que l'ancienne star de Towie n'a pas encore tendu la main

Katherine, 39 ans, a admis que le choix évident était de choisir un accent et un personnage qu’elle pouvait adopter, et a opté pour nul autre que la star d’Essex, Gemma Collins.

S’adressant exclusivement à The Sun, Katherine a déclaré: “Je savais que je devrais changer d’accent parce que quand je suis dans le monde, comme un pigeon vivant ma vie à Londres, je suis assez anonyme jusqu’à ce que je parle et ensuite les gens Parfois, tu fais demi-tour et tu es Katherine Ryan, donc je ne voulais pas ça.

“Je savais que je n’allais pas être le meilleur chanteur, alors j’ai dû me pencher sur le jeu des devinettes.

« Et le seul accent que je peux en quelque sorte faire, et je ne dis pas que je l’ai réussi, Gemma Collin et Essex.

“Parce que je suis tellement fan d’elle et que je suis une imitatrice naturelle, je l’ai choisie.

« Simplement parce que l’accent d’Essex était celui que je pouvais faire le plus, je pense que je suis le plus fort.

“Je l’ai appris en regardant ITV et en étant fan de Gemma Collins et d’émissions de télé-réalité, alors j’ai pensé qu’il était normal que je sois invité sur ITV pour faire cette émission que j’aime.

“C’était donc mon plan – je pensais que Gemma serait un vieil oiseau, un pigeon d’Essex, elle serait un peu impertinente, elle aime le type de musique que j’aime, elle peut chanter.”

Katherine a dit qu’elle attendait toujours que Gemma la contacte après son impression convaincante d’elle.

“Je suis amie avec Gemma, je suis allée à son one woman show, j’ai travaillé avec Gemma quelques fois mais nous ne traînons pas vraiment en dehors du travail”, nous a dit Katherine.

“Elle ne m’a pas encore envoyé de message – elle doit savoir que les gens devinaient que c’était elle, mais elle doit être très occupée.”

Katherine a déclaré que l’une des parties les plus difficiles du processus était de garder le secret pour sa fille Violet, 12 ans.

Elle a poursuivi: «J’aime tout dire à tout le monde, j’aime quand les gens me disent tout, donc ne pas le dire à ma fille était un vrai défi car je suis honnête avec elle presque à tort.

Mais l’actrice a admis qu’il y avait une partie d’elle qui aimait se faufiler et garder un secret pour elle-même.

“Je devais continuer à me rappeler le gain parce que nous regardons The Masked Singer ensemble, nous l’avons toujours fait et je savais juste que la révélation en valait la peine”, a-t-elle poursuivi.

“Violet n’était pas excitée au début, elle était livide quand elle m’a deviné la première semaine et j’ai nié. Non seulement je devais lui cacher un secret et nier sa première supposition.

Katherine – qui a depuis eu un adorable bébé Fenna Grace – a révélé qu’elle était enceinte de huit mois lors du tournage de la série.

La star de la duchesse a dit qu’elle craignait que son énorme ventre rond ne le trahisse.

«Je pense que parce que j’avais une bosse, j’avais peur que cela la trahisse parce qu’il n’y avait pas trop de personnes enceintes à ce moment-là et quand vous allez à The Masked Singer, vous devez porter toute la cagoule et vous faufiler dans l’allée et saute dans la voiture », a-t-elle dit.

«Si des voisins m’avaient vu, cela aurait été très troublant.

“Je pense que les gens ont supposé que parce que j’étais sur le point d’avoir un bébé, ce n’était pas moi, j’ai déjà fait cet accent d’Essex et j’ai été surpris que mes amis ne m’aient pas deviné. J’ai été surpris que je me sois avéré être une supposition difficile.

“J’avais huit mois et c’était plus difficile que je ne le pensais, je pense toujours que les choses vont être faciles. Je pense que c’est un vrai cadeau dans ma vie et un obstacle.

“J’ai été surpris de voir à quel point j’avais chaud et à bout de souffle et cela m’empêchait de chanter.

« Mais je n’abandonnerais pas la chorégraphie, a dit mon mari, reste là et chante des chansons. J’étais comme ‘jamais’, je dois apprendre le combat de Cheryl pour cet amour.

Bien que le temps de Katherine ait été écourté après avoir été expulsée de la compétition contre Jacket Potato, l’humoriste a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de chanter et de danser.

“Je pense que je suis compétitive par nature, je savais que je ne gagnerais jamais, alors je me suis penchée sur le jeu des devinettes”, a expliqué Katherine.

“Donc je voulais juste prendre chaque semaine comme un vrai cadeau et une opportunité et interagir avec le panel et être drôle, c’est mon travail à la fin de la journée est de servir les gens, de faire rire tout le monde lors d’un concert et également sur The Chanteur masqué.

“Alors j’ai juste essayé aussi fort que possible dans cet énorme costume de pigeon d’être un marionnettiste et d’être drôle.”

Katherine a également admis qu’il n’y avait pas de rancune avec le légume-racine.

Elle a ajouté: «Je pense que Jacket Potato pourrait être une superstar comme une rock star – je respecte la démocratie et si le panel a décidé que Jacket Potato était meilleur que moi, alors Jacket Potato était meilleur que moi.

“J’aurais aimé amener plus de Pigeon à la table, mais j’espère avoir une autre occasion de chanter. Je n’arrêterai jamais de chanter et de danser.

The Masked Singer était l’émission la mieux notée sur linéaire samedi soir avec un pic de plus de 5 millions de téléspectateurs et une part de 29,4%.

