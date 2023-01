Je suis une grand-mère solitaire – j’ai perdu 50 000 £ d’économies au profit du sosie de Woody Harrelson sur Plenty of Fish, maintenant mon ex doit me renflouer

UNE FEMME s’est fait escroquer plus de 50 000 £ par un faux amant en ligne qui ressemblait à Woody Harrelson.

Beth Ray, 55 ans, a rencontré l’homme sur l’application de rencontres Plenty of Fish et après le début de la romance, des demandes d’argent ont suivi.

Beth a été victime d’une arnaque de 50 000 £ 1 crédit

Le fraudeur a inventé une fausse histoire selon laquelle il avait une fille 1 crédit

L’ingénieur logiciel a affirmé qu’elle était maintenant “financièrement ruinée” et qu’elle devait demander à son ex-mari de la renflouer.

Après leur divorce, Beth a essayé de retrouver l’amour mais a été victime d’une arnaque amoureuse impitoyable en juillet de l’année dernière.

Elle a commencé à discuter en ligne avec un homme appelé Rodney, qui était le sosie de Woody Harrelson et soi-disant lieutenant-colonel dans l’armée américaine.

Le type musclé de l’armée lui a envoyé des lettres d’amour sur WhatsApp et a raconté qu’il avait une fille de 11 ans et que sa femme avait été tuée dans un accident de voiture.

Au fur et à mesure que la romance s’ensuivait, il utilisa ses histoires sanglantes pour saigner la femme de toutes ses économies.

Beth a déclaré au Daily Star : “Au total, y compris les iPhones que je lui ai envoyés, j’ai perdu environ 53 000 £.

“Je n’arrivais pas à croire que je suis tombé amoureux d’une fausse personne effrayante… Je me sens comme un idiot.

“Je suis tellement bouleversée parce que j’étais tellement amoureuse de ce gars et j’ai cru tout ce qu’il m’a dit et je suis juste dévastée.

“Maintenant, je réalise qu’il ne viendra jamais et je me retrouve dans cette horrible situation financière dont je ne sais pas si je me remettrai un jour.”

La police enquête sur les allégations de fraude.

Dans les deux mois suivant la romance en ligne, Rodney a commencé à demander de l’argent.

Il a affirmé que son salaire avait été retardé et qu’il avait besoin d’environ 240 £ parce qu’il avait des amis en visite pour son anniversaire.

Au début, Beth a dit non mais dans les semaines suivantes, il l’a épuisée.

Et les raisons de l’argent sont devenues plus bizarres.

Cela a commencé avec les cartes Steam pour qu’il puisse jouer à Call of Duty.

Il a ensuite affirmé qu’il était un agent de la cybercriminalité et qu’il était envoyé à Chypre pour traquer un tristement célèbre réseau d’escrocs.

Mais il a affirmé que la récompense était de 242 000 £ pour avoir attrapé les escrocs, qu’il utiliserait pour la rembourser et prendre sa retraite.

Entre-temps, il avait besoin d’argent pour les hôtels, la nourriture et la location de voitures et il a réussi à persuader Beth de lui remettre ses coordonnées bancaires et de contracter d’énormes emprunts.

Il lui rembourserait également des milliers de dollars en retour dans le but de la garder avant de demander encore plus.

Beth a déclaré: “Il était très convaincant et très bon dans ce domaine.

“Je suppose qu’il fait ça depuis très longtemps parce que je ne sais pas comment il a gardé ses mensonges.

“C’était toujours une situation urgente, il était si doué pour trouver des excuses et me raconter toutes ces histoires différentes et il me bombardait d’amour juste avant de demander de l’argent et je réalisais que c’était un modèle.

“Vers la fin, il n’arrêtait pas de me dire qu’il était suicidaire aussi, c’était affreux.”

Rodney a essayé un dernier mensonge et a dit qu’il avait été kidnappé au Chili et qu’il avait besoin d’une rançon.

À ce moment-là, Beth était maigre et émotionnellement épuisée.

Elle a trouvé le groupe britannique ScamHaters United sur Facebook et leur a envoyé des photos du soi-disant Rodney.

ScamHaters a trouvé le vrai homme dont l’identité avait été volée, qui s’est avéré être un médecin basé à Amsterdam.

En réponse aux affirmations de Beth, Match Group, la société mère de Plenty of Fish, a publié une déclaration.

Il disait : “Alors que ces escroqueries ont gagné en popularité, Match Group a pris des mesures pour aider à prévenir et à avertir les utilisateurs des escroqueries ou fraudes potentielles, des fonctionnalités du produit intégré à l’application à l’éducation et aux messages contextuels proactifs.

“Au cours des dernières années, Match Group a introduit de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme pour aider les utilisateurs à confirmer que l’utilisateur est la personne sur leur photo de profil avec vérification par selfie et chat vidéo afin que les utilisateurs puissent parler face à face avant de se rencontrer en personne.

“Nous avons également construit un système de modération qui combine l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour aider à prévenir et à perturber les dommages, ainsi que des modérateurs pour enquêter sur les rapports des utilisateurs.

“Si un utilisateur nous contacte pour signaler un problème, notre équipe examine le rapport et prend les mesures nécessaires pour supprimer tout profil inapproprié de notre plate-forme dans l’ensemble du portefeuille de Match Brands.”

Au Royaume-Uni, les citoyens ont perdu 92 millions de livres sterling à cause d’escroqueries amoureuses en 2020.

Les Britanniques ont également été victimes de nombreuses escroqueries en ligne malveillantes récemment, et l’expert en économie d’argent Martin Lewis a décrit les étapes à suivre pour rester dafe.