Je suis une grand-mère – j’ai commencé la musculation après avoir été moquée par mon mari et maintenant je suis une “pum” qui sort avec un homme de 15 ans de moins

Une grand-mère qui s’est mise à la musculation après avoir été moquée par son mari sort maintenant avec un homme de 15 ans plus jeune qu’elle.

Wendy Levra s’est qualifiée de “puma” car la femme de 42 ans insiste sur le fait qu’elle n’est pas assez âgée pour être qualifiée de “cougar”.

Wendy Levra s’est mise au culturisme après avoir été moquée par son mari Crédit : mediadrumimages.com/@fitwitwendy

Elle est maintenant culturiste professionnelle et entraîneuse personnelle Crédit : mediadrumimages.com/@fitwitwendy

Elle est maintenant une culturiste professionnelle et une entraîneuse personnelle avec des biceps de 15 pouces, des quads de 24 pouces et une poitrine de 37 pouces.

Wendy, du Nevada, a maintenant révélé qu’elle avait commencé à pomper du fer sérieusement à l’âge de 35 ans après avoir été invitée à participer à des compétitions de musculation – seulement pour que son mari se moque d’elle.

Elle a quitté son emploi dans les assurances pour devenir entraîneur personnel et a divorcé de son mari, et a trouvé un nouvel homme, Sean O’Flattery, 27 ans, qu’elle fréquente depuis trois ans.

“Nous étions amis pendant un certain temps, mais quelques années plus tard, j’avais du mal à payer mon loyer et Sean revenait de l’Iowa à Elko, alors nous avons emménagé ensemble”, a déclaré Wendy.

«Nous nous sommes entendus assez rapidement, nous aimons un peu les mêmes choses comme sortir et voyager. Nous aimons le paddle et le shopping.

« Nous dépensons trop d’argent pour des bêtises et avons les mêmes goûts musicaux.

“J’aime m’appeler un puma, pas un couguar, je ne suis pas assez vieux pour être un couguar, mais Sean s’entend aussi très bien avec mes enfants.”

Wendy a eu son premier fils à 17 ans, elle a dû abandonner le lycée, son fils cadet a actuellement 16 ans et l’accompagne souvent à ses compétitions.

“Mon aîné a 25 ans maintenant et lui et Sean s’entendent très bien”, déclare Wendy.

“La première fois qu’ils ont rencontré mon fils, il a admis qu’il pensait que Sean allait être un gros connard parce qu’il est culturiste.

“Mais ce sont de grands amis maintenant, l’âge n’a jamais été un problème avec nous.

“Mon aîné vit dans l’Idaho, il a sa propre famille, j’ai une petite-fille et une autre en route.

Wendy a fait face à des réactions mitigées de la part des médias sociaux, de ses amis et de sa famille concernant son physique de musculation.

“Et ma famille et mes amis me disent que je les motive à faire de l’exercice, mais ensuite ils disent des choses comme” je veux m’entraîner mais je ne veux pas te ressembler “.

“Et certains trolls sur Instagram laissent des commentaires disant des choses comme” tu es dégoûtant “ou des commentaires pointus disant que je ressemble à un homme avec des seins.

«Je ne laisse pas cela m’affecter après tout, c’est ma vie, et c’est quelque chose que j’aime faire, et le style de vie de la musculation m’a tellement apporté.

“La musculation m’a donné beaucoup de confiance. J’étais timide. Je ne parlerais pas aux gens à moins qu’ils ne m’abordent d’abord.

La femme de 42 ans dit que la musculation lui a donné confiance Crédit : mediadrumimages.com/@fitwitwendy