Je suis une grand-mère chaude après avoir augmenté mes petits seins à un 34P – maintenant ils sont si gros qu’ils pèsent plus qu’un vélo

UNE FEMME prétend qu’elle est devenue une grand-mère sexy après avoir augmenté la taille de son bonnet de soutien-gorge à 34P, rendant ses seins encore plus lourds qu’un vélo.

Tammy Hernandez, 47 ans, a dépensé près de 83 000 £ en chirurgie plastique pour obtenir son look, y compris cinq améliorations mammaires.

Tammy était un bonnet D naturel avant ses opérations Crédit : Jam Press

La grand-mère a augmenté ses seins à 34P Crédit : Jam Press

Ses seins pèsent plus qu’un vélo de 20 livres Crédit : Jam Press/@tammyhtherealtor

Tammy a également eu des implants fessiers Crédit : Jam Press

La nan plantureuse, qui a naturellement des seins en bonnet D, a également eu des implants fessiers et a besoin d’obtenir des vêtements sur mesure pour s’adapter à son corps.

Et Tammy de Floride, aux États-Unis, dit qu’elle a fait une petite fortune en vendant des vidéos d’elle-même faisant des corvées en bikini sur OnlyFans.

L’agent immobilier Tammy a déclaré à NeedToKnow.online : “Je mentirais si je vous disais que je n’ai rien vu venir – mes fans m’adorent.

“En refusant d’être nu, cela rend beaucoup de mes fans impatients et anxieux.

“Ils disaient ‘Pourquoi les avez-vous si gros si vous n’allez pas leur montrer?’

“Ils en veulent de plus en plus mais, en même temps, ça les fait revenir et me rester fidèles et respectueux.

“Ils ne semblent pas en avoir assez.”

Tammy, qui comptait déjà près d’un million d’abonnés sur Instagram, a rejoint le site de contenu pour adultes en mai 2021 après que ses abonnés aient demandé plus de contenu à la grand-mère racée.

Elle affirme avoir récemment été bannie de TikTok “en raison de ses gros implants” automatiquement signalés pour nudité et a décidé d’essayer une plate-forme plus adaptée aux adultes.

Et cela s’est avéré être un succès car Tammy s’est récemment achetée un bateau uniquement grâce à ses revenus OnlyFans – et affiche son style de vie somptueux sur les réseaux sociaux.

La grand-mère de deux enfants possède également 700 paires de chaussures de marque, une Maserati, et a assez d’argent pour avoir une garde-robe assortie avec son toutou, Gizmo.

Et elle alimente ce style de vie à l’aide de demandes particulières de fans.

Elle a ajouté: “Cela devient une chose quotidienne maintenant, mais des gens des États-Unis et du monde entier demandent mes vêtements usagés.

“Ils veulent des tongs, des soutiens-gorge et tout ce que j’ai porté. Je ne savais pas que c’était une chose jusqu’à ce que cela devienne une demande populaire.”

Heureusement, sa famille soutient son choix de le ratisser en ligne.

Elle a ajouté: “Ma famille m’a toujours soutenu dans tous mes efforts.

“Nous avons élevé nos enfants pour qu’ils acceptent et ne jugent pas, car nous n’avons jamais été typiques avec notre style de vie et nos entreprises.

“Nous venons de Key West, qui est une communauté très ouverte et propose de nombreux événements, fêtes et costumes différents.

“La devise de notre ville est ‘Une seule famille humaine’ et cela veut tout dire.”

Tammy n’a pas exclu d’être entièrement classé X dans les mois à venir.

Elle a déclaré: “Tout le monde me demande toujours si j’envisagerais un jour de devenir entièrement nue, en particulier mes adorables fans.

“Tout ce que je peux dire, c’est que cela est toujours pris en considération.”

Tammy a dépensé des milliers en opérations de chirurgie plastique Crédit : Jam Press/@tammyhtherealtor