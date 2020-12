Vicky Pattison dit que son argent est sur Giovanna Fletcher pour être couronnée en tant que première reine du château.

L’ancienne star de Geordie Shore elle-même a été couronnée reine de la jungle en 2015 lorsque son passage dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! s’est avérée victorieuse.

Et il semble que Giovanna – qui est mariée à la star de McFly Tom Fletcher – devrait gagner cette année, du moins dans le livre de Vicky.

Vicky, 33 ans, a déclaré à Mail Online: « Je m’intéresse également à l’émission cette année parce que je suis obsédée par Giovanna Fletcher. Je l’aime tellement. »







Vicky a rencontré Giovanna pour la première fois il y a des années par l’intermédiaire de son frère et star de TOWIE, Mario Falcone.

Elle a également déjà joué dans Loose Women aux côtés de la maman de trois enfants.

Vicky dit que la raison pour laquelle elle a soutenu le podcasteur pour gagner la série à succès ITV est qu’elle a été « toujours charmante » depuis le lancement de la série le mois dernier.

Admettant qu’elle attend « une sorte d’avantage pour elle », Vicky dit que Giovanna n’est rien d’autre que charmante jour après jour.







Elle a expliqué: « Elle est gentille, elle soutient les femmes, elle est une maman brillante, elle est créative, et c’est ma reine juste là. Pour moi, l’écriture est sur le mur depuis le début et j’aimerais la voir gagner cette année.

« Quelques personnes disent aimer Vernon et il a été brillant tout au long, mais Giovanna a toujours été adorable et c’est ce dont cette année a besoin. 2020 a besoin d’une Giovanna Fletcher. »

Et quand il s’agit de regarder l’émission, Vicky dit que cela alimente une grande nostalgie pour elle.







«Je reçois FOMO», dit-elle. «L’émission a été un moment charnière de ma carrière. Je serai toujours très reconnaissant envers ITV pour cette opportunité.

« Quand je le regarde, je ressens une telle jalousie. Cela me ramène à un moment vraiment heureux de ma vie. Je suis jaloux d’eux ayant des cafards rampant sur leur visage alors que je suis vraiment bizarre!

« L’adrénaline que vous ressentez et le sentiment d’accomplissement – je suis accro à l’adrénaline et je reçois un tel bourdonnement avec des choses comme ça. Je ne suis pas autant transporté par le fait que je ne suis pas en Australie, donc je n’ai pas autant de nostalgie mais généralement asseyez-vous là en train de fumer. «

