Je suis une fille chaude de la campagne – les trolls disent que je suis un monstre pour la chasse et que je ne tue que pour attirer l’attention mais je m’en fiche

Une chasseuse de TIKTOK dit qu’elle se fiche de ce que pensent les trolls après avoir été accusée d’avoir tué pour des likes sur les réseaux sociaux.

Katelyn Armstrong, 31 ans, a accumulé des millions de vues pour ses vidéos en ligne et dit que tuer des animaux sauvages est sa “passion”.

Katelyn Armstrong dit qu’elle se fiche que les trolls disent qu’elle est un monstre Crédit : Jam Press

Elle publie des photos et des vidéos de ses meurtres sur les réseaux sociaux Crédit : Jam Press

Katelyn a accumulé des millions de vues sur TikTok Crédit : Jam Press

La technicienne des ongles, originaire de l’Ohio, aux États-Unis, a commencé à chasser lorsqu’elle était enfant après avoir regardé le passe-temps de son père.

Elle a abattu son premier cerf à l’âge de 12 ans et a continué à les chasser depuis, ainsi que d’autres gibiers comme les dindons sauvages.

Elle dit que rien ne se perd car elle transforme toute la viande elle-même et la transforme en steaks, rôtis, hamburgers et saucisses pour le petit-déjeuner.

Katelyn, qui espère éduquer les gens sur la chasse, partage son parcours sur TikTok, avec une vidéo accumulant 4,6 millions de vues et 482 000 likes.

Cependant, elle a également été critiquée en ligne par des personnes qui disent que la chasse est cruelle.

Katelyn a déclaré: “Je pense qu’il y a beaucoup de malentendus et que les gens me ciblent négativement parce que je suis une femme.

« Les gens font des suppositions à mon sujet, par exemple que l’argent de mon père m’incite à chasser ou que je ne suis pas un vrai chasseur et que je fais cela uniquement pour attirer l’attention.

« On me demande aussi : ‘Qu’est-ce que cet animal t’a fait ?’ et j’essaie d’éduquer ces gens – mais l’orgueil, la jalousie et l’ignorance me gênent.

« La plupart des commentaires ne me dérangent pas, et ils ne font que m’encourager à éduquer ceux qui sont prêts à écouter et à apprendre quelque chose de nouveau.

«Les gens sont d’accord pour manger des hamburgers de McDonalds, mais ils ne sont pas d’accord pour qu’un chasseur récolte de manière éthique un animal en liberté qui a vécu une vie sans aucune interaction humaine.

“La nature est dure et les cerfs ne meurent pas de vieillesse – c’est généralement lent et douloureux, avec la maladie, la famine et les coyotes.

“J’essaie de souligner les faits autant que possible, d’autant plus que les chasseurs sont les plus grands défenseurs de l’environnement.”

Pour Katelyn, une journée typique commence environ deux heures avant le lever du soleil, lorsqu’elle se douche pour réduire son odeur humaine avant de rassembler son équipement de chasse et de caméra.

Elle grimpe ensuite sur un arbre adapté pour attendre sa proie.

Elle passe souvent par le processus seule – mais de temps en temps chasse avec son père lors de ses visites.

Elle se souvient : “Ma première expérience a eu lieu vers l’âge de 11 ans, où je suis allée faire un tour avec mon père.

“J’ai commencé à utiliser un fusil et à m’asseoir sur une bûche, car c’était le moyen le plus simple de m’initier au succès.

“La sécurité des armes à feu a toujours été la priorité absolue et mon père ne m’a jamais quitté jusqu’à ce que j’aie au moins 16 ans.

« La chasse à l’arc est ma méthode préférée absolue, et je suis autodidacte, car j’apprécie vraiment la connexion que j’ai avec la nature.

« Vous devez devenir invisible pour les animaux qui ont de meilleurs sens que vous, et être patient, pour pouvoir attendre qu’ils se rapprochent.

“Pendant la saison de chasse, j’essaie d’y aller au moins quatre jours par semaine et de faire une chasse le matin ou une chasse le soir – parfois les deux.”

Dans l’un de ses clips viraux, Katelyn téléphone à son père et lui parle de ses plus gros meurtres à ce jour, un dollar de 200 livres.

Alors que les deux semblent enthousiasmés par la récolte impressionnante, les utilisateurs ont fait part de leur dégoût dans les commentaires.

“Le mâle voulait juste vivre”, a déclaré un utilisateur.

Un autre a ajouté: “Noooooooooo”, suivi d’un emoji qui pleure.

D’autres, cependant, ont trouvé le moment touchant.

Un commentaire a dit: “Moment de père fier.”

Un autre a déclaré : « Vous pouvez entendre la fierté et la joie dans la voix de votre père. C’est génial. Pops t’a bien appris.

L’un des plus grands objectifs de Katelyn est de « réussir » dans l’industrie de la chasse, et elle espère inspirer les autres à participer.

Une autre ambition est de chasser le wapiti, ce qui, selon elle, nécessite des mois de préparation et des kilomètres de randonnée et de camping.

Elle a déclaré : « Je veux vraiment partager mon histoire et mon parcours de chasse avec toute personne intéressée, car j’aime partager ce que j’ai appris et pourquoi je fais ce que je fais.

« La plupart des réactions que j’obtiens sont favorables et c’est vraiment gratifiant quand on me prend au sérieux.

« Pour autant que je sache, les espèces en voie de disparition ne sont pas autorisées à être chassées en Amérique et il y a beaucoup de recherches qui y sont consacrées.

“Personnellement, je n’ai chassé que des animaux que j’aime manger et je n’ai aucune réserve, tant que l’animal est pris de la manière la plus éthique possible.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la chasse ne tue pas. J’ai vu et interagi avec plus de 200 cerfs l’année dernière et je n’en ai récolté qu’un.

“La chasse vous apprend tellement de choses, comme la patience, le travail acharné, la persévérance, l’endurance et faire face à vos peurs.

“Toute la lutte et le travail acharné valent le succès qui suit et c’est extrêmement émouvant, parfois écrasant.

“Vous ne pouvez pas avoir peur d’échouer et la chasse est ma passion.”#

Une vidéo TikTok montre la transformation de Katelyn de vêtements normaux en équipement de chasse Crédit : TikTok/@katelynarmstr0ng

Elle dit qu’elle aime tuer des cerfs avec un arc et des flèches, mais qu’elle leur tire aussi dessus avec des fusils Crédit : TikTok/@katelynarmstr0ng