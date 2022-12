Je suis une femme d’affaires indépendante qui n’a pas besoin d’un homme pour élever un enfant – maintenant je peux fonder une famille quand je veux

Une femme d’affaires axée sur la CARRIÈRE s’est confiée sur sa décision de congeler ses ovules afin de pouvoir fonder une famille toute seule quand elle le souhaite.

Amela Smailbegovic est un magnat de l’immobilier et un entrepreneur extrêmement prospère qui opère à travers les États-Unis et n’a “jamais dépendu d’un homme pour quoi que ce soit”.

Amela Smailbegovic est une femme de carrière prospère qui a décidé d’avoir des enfants à l’âge de 39 ans, qu’elle ait un partenaire ou non Crédit : Jam Press/ Amela Smailbegovic

Amela et ses parents, Dubravko et Alma Smailbegovic, ont fui la Yougoslavie en 1994 pour échapper à la guerre civile Crédit : Jam Press/ Amela Smailbegovic

La femme de 37 ans a fui ce qui était alors la Yougoslavie en 1994 alors qu’une guerre civile brutale a éclaté qui a finalement vu la création de cinq pays distincts, dont sa Croatie natale.

Arrivés aux États-Unis avec juste les vêtements dans lesquels ils se tenaient, les parents d’Amela – le père Dubravko Smailbegovic, 68 ans, et la mère Alma Smailbegovic, 67 ans, lui ont inculqué l’importance d’être indépendante après s’être reconstruites à partir de rien.

Amela, l’une des meilleures femmes cadres d’une entreprise de multipropriété de renommée mondiale qui génère des ventes annuelles de 30 à 40 millions de dollars, attribue à cette éducation le mérite de lui avoir donné le courage de réussir seule dans la vie.

S’adressant à Jam Prime, elle a déclaré: «Je suppose que mon principal mantra a toujours été l’autonomisation des femmes et la réussite des femmes dans les affaires.

« Je suis l’une des rares femmes à mon poste car il a toujours été dirigé par des hommes.

« Vous devez vous battre très fort pour votre voix et pour votre place.

“C’est peut-être pour ça que j’ai 37 ans, que je ne suis pas marié et que je ne suis pas installé parce que je me suis concentré tout mon temps à m’établir.

« Toutes mes maisons sont payées. Toutes mes voitures sont remboursées. Les entreprises marchent bien. Je n’ai jamais été dépendante d’un homme pour quoi que ce soit et je ne le serai jamais. C’est en quelque sorte mon moteur principal.

Amela, qui vit à Orlando, en Floride, s’était toujours donnée jusqu’à l’âge de 39 ans pour avoir un enfant.

Beaucoup de ses amis se sont déjà installés et ont eu des enfants et elle estime maintenant qu’elle a fait suffisamment de « travail préparatoire » pour fonder confortablement une famille.

Mais l’entrepreneuse actuellement célibataire a révélé que cela se produira, qu’elle trouve ou non l’homme de ses rêves.

“J’ai toujours dit que j’avais un enfant à 39 ans donc ça me donne deux ans”, a-t-elle expliqué.

“Quand j’étais jeune, j’étais tellement concentré sur le succès et l’indépendance que je n’ai jamais compris que l’horloge biologique tourne jusqu’à récemment.

“Même en tant que jeune fille, je n’ai jamais fait partie de ces filles qui ont hâte de se marier, de s’installer et d’avoir des enfants.

“Je m’écarte des normes sociétales qu’ils nous imposent et je préférerais avoir un partenariat loyal et sain.

« J’avais hâte de déraciner ma carrière et de m’établir. J’avais hâte d’avoir ma propre entreprise – c’était ma force motrice.

“C’est juste mon trait de personnalité – vouloir faire beaucoup mais cela a pris [the] le temps et vous êtes en quelque sorte mis sur le pilote automatique.

Ce n’est que pendant la pandémie qu’elle a réalisé à quel point elle voulait être mère.

“Je me suis retourné et je me suis dit, ‘oh mon Dieu comme je suis [in my] fin des années 30’. J’ai donc fait une FIV (en juin et octobre)”, a-t-elle déclaré.

Au départ, elle avait prévu d’avoir un enfant toute seule, ce qui n’aurait pas été un problème car elle a un bon système de soutien avec “mes parents et des amis incroyables – dont beaucoup ont leurs propres enfants.

“Cependant, mariage ou non, je préfère que mon enfant ait un bon père et un modèle masculin, c’est pourquoi j’ai attendu.”

Alors qu’idéalement, elle veut que son enfant ait un père, Amela ira de l’avant si elle ne trouve pas M. Right.