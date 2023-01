Je suis une femme aux gros seins naturels – les ennemis me disent de m’habiller discrètement et de porter un soutien-gorge mais je m’en fiche

Une femme NATURELLEMENT plantureuse a riposté aux ennemis qui lui ont dit qu’elle devait s’habiller plus discrètement.

TikToker Chioma dit qu’on lui dit souvent qu’elle devrait porter un soutien-gorge, mais elle a appris à ne pas prêter attention aux commentaires des gens.

Chioma dit qu’elle ignore les commentaires méchants Crédit : Instagram

Le Tiktoker a riposté aux trolls Crédit : Instagram

La femme qui a une poitrine naturellement énorme embrasse son apparence et partage des vidéos d’elle-même sur TikTok.

Dans son dernier clip, elle a posté un commentaire qu’elle a reçu qui disait : “Habillez-vous discrètement, nous ne voulons pas d’attention.”

En réponse, Chioma a posté un clip d’elle-même en train de danser en disant: “Désolé mon ami, je suis l’attention.”

TikTokers l’a félicitée pour sa confiance et son apparence.

À ceux qui lui disaient qu’elle devrait toujours porter un soutien-gorge, Chioma a répondu qu’elle était plus à l’aise sans, car les bretelles lui faisaient mal au dos et aux épaules.

Dans une autre vidéo où quelqu’un a suggéré qu’elle devrait opter pour une réduction mammaire, Chioma a répondu: “Assurez-vous que votre propre corps ou votre vie est parfaite avant de me troller.”

Chioma dit qu’elle choisit de se concentrer sur les choses positives de sa vie et d’ignorer les ennemis.

Elle a déclaré dans un autre post: “Je n’ai besoin de personne pour avoir pitié de moi ou avoir des inquiétudes pour mon “pauvre dos”, je m’aime et je suis entourée de gens qui m’aiment.

“Mon espace est rempli de bonne énergie, d’amour et de bonheur alors que je compte mes bénédictions tous les jours.

“Il se passe tellement de choses dans le monde en ce moment, alors gardez votre pitié, vos inquiétudes et vos bons vœux pour cela, je suis bien ici.”

Une autre femme a dépensé 800 000 £ pour des seins QQQ et est passée sous le bistouri 30 fois pour obtenir son corps parfait.

Une influenceuse aux gros seins a dit aux fans qu’elle n’écoute pas les gens qui disent qu’elle a une énorme poitrine.

Et une femme a révélé qu’elle avait dépensé plus de 12 000 £ pour un boulot et qu’elle était souvent regardée par les femmes et leurs maris.