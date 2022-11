Je suis une fanatique de Barbie – je suis méconnaissable maintenant après avoir quadruplé la taille de mes seins à un 80E et je n’ai pas encore fini

Une fan de Barbie avouée est devenue méconnaissable après avoir quadruplé la taille de ses seins.

Cam girl et mannequin Cathy, 31 ans, a subi quatre opérations pour augmenter ses seins à 80E- et dit qu’elle n’a pas encore atteint son objectif.

Cathy est passée de la taille A à 80E Crédit : Jam Press

Le mannequin dit que son objectif est de devenir comme Barbie Crédit : Jam Press

Le mannequin a admis que son objectif était de devenir “parfaite comme Barbie”.

Elle a commencé à transformer son apparence il y a quelques années, voulant avoir l’air plus “féminine” et “ressemblant à une poupée”.

Le modèle, qui a jusqu’à présent augmenté la taille de sa poitrine de A à 80E, dit qu’elle fera tout pour obtenir le look de poupée vivante.

Cathy a également reçu plusieurs injections d’acide hyaluronique sur les lèvres, les joues, le menton et la mâchoire et s’est fait refaire le nez.

Mais, le modèle prévoit toujours de subir d’autres interventions chirurgicales dans un proche avenir.

“J’ai changé mon apparence pour avoir l’air plus féminine, plus poupée et devenir parfaite comme une poupée Barbie”, a-t-elle déclaré.

“Avant, mes seins étaient très petits, j’étais en bonnet A, malheureusement.

“Maintenant, je suis fière d’avoir des implants de 1050cc dans mes seins et je suis une tasse de 80E.

“Oui, je suis accro au perfectionnisme de la féminité. Certaines choses en valent la peine.”

Cathy, qui dit avoir perdu le compte du nombre de milliers de livres qu’elle a dépensé pour les procédures, ajoute que ses amis et sa famille soutiennent son changement d’apparence.

Le mannequin a ajouté : « Je suis encore loin d’avoir atteint mon objectif de devenir la poupée Bimbo parfaite.

“J’attends avec impatience chaque nouveau fan qui me soutient et ma vie dans mon style de vie de poupée rose Barbie Bimbo, ceux qui sont fidèles seront récompensés car j’ai beaucoup à offrir.”

