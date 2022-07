Je suis une experte de la mode – 6 façons de porter une chemise blanche basique et comment la porter du travail aux mariages

C’est l’essentiel de l’été dont aucune femme ne devrait se passer – une simple chemise blanche.

Restez au frais, habillez-vous, habillez-vous et, si vous avez conscience de vos bras, couvrez-vous. Un chemisier impeccable va avec tout. Clemmie Fieldsend vous montre comment.

Au bord de la piscine

Maillot de bain lilas, 14 £, George chez Asda

Sac tissé, 25 £, Marks & Spencer

Sandales, 35 £, Marks & Spencer

Le blanc est la meilleure couleur à porter pour refléter la lumière du soleil

POINTE: Économisez sur l’espace de rangement précieux en laissant le caftan dans l’armoire et utilisez votre chemise comme couverture élégante.

Le blanc est la meilleure couleur à porter pour refléter la lumière du soleil, tandis que les manches longues vous gardent au frais en protégeant votre peau du soleil.

La fièvre du mariage

Quand il s’agit d’un “gros coup”, glissez-en un sous une robe sans bretelles si vous vous sentez conscient de vos bras

Robe bustier, 100 £, Coastfashion.com

Boucles d’oreilles, 2,99 £ dans le cadre du pack, New Look

Chaussures, 29 £, Suivant

POINTE: Dans le passé, des chemises blanches ont été portées aux Oscars par des vedettes telles que Sharon Stone et Zendaya.

Alors, quand il s’agit d’un “gros coup”, glissez-en un sous une robe sans bretelles si vous vous sentez conscient de vos bras.

Travaillez-le

Le rose est la plus grande couleur de cette saison et restera pour l’automne

Blazer rose, 28 £ et pantalon, 18 £, George chez Asda

Boucles d’oreilles, 19,99 £, Pèlerin

Chaussures, 30 £, River Island

POINTE: Les chemises sont un incontournable pour toute garde-robe de travail. Mais donnez à la robe traditionnelle une mise à jour avec un costume coloré.

Le rose est la plus grande couleur de cette saison et restera pour l’automne – alors achetez le vôtre maintenant.

Un rendez-vous romantique

Associez-le à des textures de raphia pour une tenue accrocheuse

Jupe orange, 13 £, Primark; sac, 24 £, Suivant

Boucles d’oreilles, 8 £, Claire’s

Chaussures, 42 £, River Island

POINTE: Abandonnez le noir des rendez-vous nocturnes au profit d’oranges piquantes pour les repas en plein air.

Cette jupe Primark à taille élastiquée signifie que vous ne vous sentirez pas restreinte, tandis que sa silhouette trapèze crée une taille étroite.

Associez-le à des textures de raphia pour une tenue accrocheuse.

Le blues du barbecue

Les jambes larges flattent les hanches et les cuisses

Pantalon bleu à fleurs, 19 £, F&F chez Tesco

Sac, 10 £, Primark ; collier, 10 £, Claire’s

Chaussures, 30 £, Boohoo.com

POINTE: Rehaussez votre look de barbecue avec une chemise blanche impeccable et un pantalon palazzo de fête.

Les jambes larges flattent les hanches et les cuisses, et une paire multicolore signifie que vous pouvez choisir un ton et incorporer plus de couleur à votre look avec des accessoires lumineux.

Décontracté côtier

Cette tenue vous aidera lorsque le temps britannique se dégrade inévitablement

Pull rose et blanc, 25 £, Marks & Spencer

Short, 19,99 £, et sac, 29,99 £, réservé

Boucles d’oreilles, 8 £, Claire’s

Chaussures, 42 £, Suivant

POINTE: Si vous partez pour un séjour sur la côte, vous pouvez non seulement porter votre chemise comme couverture, mais aussi pour un look superposé avec un tricot audacieux et un short.

Cela aidera lorsque le temps britannique se détériorera inévitablement.