Je suis une enseignante sexy – les hommes disent toujours qu’ils ne veulent pas sortir avec le personnel scolaire démodé… mais ensuite ils voient mes tenues

Un TIKTOKER a révélé qu’on lui avait dit que personne ne voulait sortir avec un enseignant – jusqu’à ce qu’ils voient ses photos.

L’enseignante du secondaire “Alice Ivy” de Houston aux États-Unis a partagé la vidéo coquine avec ses 15 000 abonnés sur TikTok.

L’enseignante ‘Alice Ivy’ partage une vidéo effrontée sur TikTok

Elle pose dans une tenue pour ses followers

Elle a également demandé aux fans s’ils feraient attention dans sa classe

La superbe brune de 23 ans a posté un court clip avec les mots “Je ne sortirais jamais avec un prof” imposés à l’écran.

Elle retire sa main de l’écran pour révéler son reflet dans le miroir vêtue d’une mini-jupe noire et de talons hauts assortis, ainsi que d’un haut blanc moulant et révélateur et de lunettes.

Dans la légende en dessous, elle a simplement écrit “Voulez-vous?”

Alice a partagé un certain nombre de vidéos similaires de “piège à soif” avec ses fans.

Un de ces clips comprend le texte “Le professeur en bikini est en train de charger …” avant de la couper portant la tenue.

Un autre présentant la même tenue que le premier clip a les mots “Seriez-vous attentif en classe si j’étais votre professeur?” apparaissent à l’écran avant qu’Alice ne laisse tomber la serviette pour révéler la tenue révélatrice.

Elle a rapidement été inondée de commentaires de ses fans assoiffés et majoritairement masculins.

L’un d’eux a simplement écrit : “Oui”, tandis qu’un second a commenté qu’il serait “difficile de se concentrer”.

Un autre a écrit: “Oui, et je resterais après les cours.”

Tandis qu’un autre disait : « Si tu étais le professeur de la détention, je resterais.

D’autres “professeurs chauds” ont également accumulé des milliers de followers sur Instagram.

Amber, qui porte le nom TikTok amber.marie44, a accumulé 34 000 abonnés avec de nombreux admirateurs commentant ses publications.

L’un d’eux a dit: “le professeur le plus mignon de tous les temps”.

Un autre a ajouté: “Vous n’oseriez pas manquer une journée.”

Alors qu’un abonné a commenté: “Je sais que tous les élèves ont le béguin pour le professeur.”

Et une autre enseignante, Ash Paq, 25 ans, a récemment révélé que ses élèves avaient découvert sa page TikTok.

Ash, qui compte près de 100 000 abonnés sur la plateforme, a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé que certains de ses fans étaient ses propres élèves.

Mais dans un post, elle a dit qu’ils demandaient le plus souvent s’ils pouvaient être dans ses vidéos.