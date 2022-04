Je suis une enseignante du primaire devenue star d’OnlyFans

UN MODÈLE affirme que son propriétaire a plus que doublé son loyer après avoir découvert qu’elle est une star d’OnlyFans.

Romi Chase, 29 ans, a été choquée lorsque son propriétaire plus âgé lui a rendu une visite surprise après avoir vécu dans sa maison de quatre chambres à Miami, en Floride, pendant près d’un an.

Le propriétaire de Romi lui a rendu une visite surprise Crédit : Images infinies

Le propriétaire a inspecté son corps – pas son appartement Crédit : Romi Chase

Romi a gagné plus d’un million de dollars au cours de sa première année sur OnlyFans Crédit : Romi Chase

Le mannequin polonais est un ancien professeur d’école primaire Crédit : Romi Chase

Sous prétexte qu’il s’agissait d’une inspection de routine à domicile, Romi dit que la seule chose que l’homme a inspectée était son corps et il l’a confrontée à propos de son travail dans l’industrie pour adultes.

Quelques semaines plus tard, l’influenceuse a reçu une lettre l’informant que son loyer mensuel passait de 2 300 $ à 4 800 $.

Romi – qui a gagné 1 million de dollars au cours de sa première année sur OnlyFans – a déclaré: « Quand il est venu, la seule chose qu’il a inspectée, c’était moi.

« Il m’a dit qu’il avait trouvé mon Instagram, parcouru tous mes liens et mes OnlyFans.

« J’étais abasourdi, complètement interloqué et pour le moins mis sur le qui-vive.

«Il a définitivement donné l’impression qu’il ne prenait pas gentiment ou n’approuvait pas la façon dont je gagne ma vie à 100% en toute légalité.

« Il avait une attitude, je pouvais le sentir me juger et me mépriser, mais j’attribuais cela au fait d’être d’une génération différente avec un ensemble de valeurs différent. »

Lorsque le mannequin polonais l’a appelé pour lui demander pourquoi il ne l’avait pas informée de la hausse de loyer lors de l’inspection, elle affirme qu’il n’a pas fourni d’explication.

« Il n’a montré aucune émotion et a essentiellement dit entre les lignes, soit payer le loyer à ce prix exubérant, soit foutre le camp », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle puisse payer le nouveau prix, Romi a décidé de renoncer à son dépôt de garantie et de déménager car elle se sentait jugée.

Elle a déclaré: «Pourquoi permettre ce genre de jeu de honte tordu pour une maison qui est belle mais qui ne vaut pas ce prix?

« Je suis fier de ce que je fais, je ne cachais rien.

« Je ne peux pas m’empêcher de me demander si mon propriétaire, dans ses recherches, est devenu un client Only Fans et a apprécié mon travail ! »

L’ancienne enseignante du primaire Romi a quitté sa maison en Pologne en 2017 dans le but de commencer une vie en Amérique, en commençant par la Nouvelle-Orléans, puis en déménageant en Alabama et finalement à Orlando, en Floride, l’année suivante.

« Je n’avais pas vraiment de plan », a-t-elle déclaré.

« Mon diplôme ne valait pas grand-chose, donc à un moment donné, j’étais fauché.

« Je n’avais pas mon numéro de sécurité sociale, je n’avais pas ma carte verte ni mon permis de travail donc j’ai dû me bousculer.

« J’ai commencé à faire des concerts parallèles pour des sites fétichistes et des séances photo glamour et boudoir.

« Je n’ai jamais pensé que c’était quelque chose que je ferais à plein temps. »

Sa carrière de mannequin grande taille, vendant des photos glamour et fétichistes et réalisant des vidéos pour adultes pour OnlyFans, a monté en flèche, alors en janvier 2020, elle voulait déménager dans une maison plus grande à Miami.

« J’ai déménagé là-bas pour avoir de meilleures opportunités pour ma carrière qui prenait son envol », a déclaré Romi.

« C’était une belle maison, une belle disposition ouverte, c’était super. »

Au cours de l’année, elle a gagné son premier million de dollars et est devenue l’un des meilleurs créateurs OnlyFans au monde.

Elle a déclaré : « J’étais une locataire modèle ; Je n’ai jamais raté un paiement, même pendant la pandémie lorsque ma carrière a vraiment prospéré.

« J’étais calme et discret, rien d’illégal ou de suspect ne s’est jamais produit et je n’ai jamais eu de problème avec aucun de mes voisins.

« La vie était belle, j’étais heureux et reconnaissant d’être un étranger dans un nouveau pays prospère et de me faire une vie. »

Fin novembre de l’année dernière, son propriétaire lui a téléphoné pour lui dire qu’il devait passer faire une inspection de sa maison et, pensant que c’était normal, Romi l’a invité quelques jours plus tard.

Romi a déclaré: « Il n’a en fait rien inspecté, il est entré et a fait les cent pas et je me suis dit » ok, qu’est-ce qui se passe? « , Il ne regardait vraiment rien.

« Tout d’un coup, il est comme » je t’ai trouvé sur Instagram « , je suis comme » oh, OK « .

« Je n’y ai pas beaucoup pensé parce que, peu importe, mon Instagram est public, si vous me trouvez, vous me trouvez.

« Il aurait trouvé mon OnlyFans, vous pouvez clairement voir que c’est un site pour adultes, donc il a probablement eu une assez bonne idée de ce que je faisais.

« Il m’a donné une sorte d’attitude, on pouvait voir qu’il n’aimait pas ça.

« Au début, j’étais comme si c’était peut-être un gars plus âgé et qu’il ne comprenait pas, mais je n’y ai vraiment pas pensé.

« C’est un travail légal, je paie des impôts, je me suis enregistré en tant que petite entreprise.

« Je n’allais pas perdre mon temps à essayer de m’expliquer, je n’avais rien à expliquer.

« Il l’a annoncé et il est sorti en trombe, il n’était pas trop insistant ou agressif, il était juste un peu froid. »

Au bout de 15 minutes, le propriétaire, qui, selon Romi, était dans la cinquantaine, est parti, laissant Romi très confuse et blessée.

Elle a dit: « J’étais juste bizarre, je ne savais même pas de quoi il s’agissait – pourquoi me confrontez-vous à propos de mon travail? Vous confronteriez-vous à un avocat ou à un travail?

« Quand j’ai emménagé, il connaissait mes finances, il était au courant de l’argent que je rapportais et il ne m’a rien demandé. »

Quelques semaines plus tard, l’influenceuse a reçu une lettre du propriétaire l’informant que son loyer mensuel avait été augmenté de 2 300 $ à 4 800 $.

Elle a déclaré: « C’est une augmentation de 120% à une époque où les gens survivent à peine, ce qui me laisse pour le moins dans une mauvaise passe. »

Le préavis l’obligeait à payer ou à déménager dans les 60 jours, et comme son bail avait une période de préavis de 60 jours, cela a forcé Romi à prendre une décision ce jour-là ou à perdre son acompte.

Elle a déclaré: « Je pensais que c’était fou, rien de tout cela n’était dans le bail initial que j’ai signé.

« Lorsque j’ai contacté quelques avocats, on m’a dit qu’il était dans son droit, dans l’État de Floride, il n’y a pas de réglementation sur les hausses de loyer.

« Mon propriétaire savait que j’étais un immigrant, il connaissait mes finances et, franchement, je me sentais visé.

« J’étais bouleversé, c’était juste une période très chaotique et mouvementée. »

Elle a immédiatement contacté son propriétaire, mais elle a dit qu’il était « dédaigneux et froid » lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il n’avait pas mentionné son augmentation de loyer imminente lorsqu’il lui a rendu visite pour l’inspection.

« Il n’a montré aucune émotion et a essentiellement dit entre les lignes, soit payer le loyer à ce prix exubérant, soit foutre le camp », a-t-elle déclaré.

« Alors j’ai choisi de foutre le camp, et quand je lui ai dit, il m’a informé que je ne lui avais pas donné suffisamment de préavis et que je perdais mon dépôt de garantie. C’était le plan parfait.

Romi a déménagé à Las Vegas, Nevada, car elle avait entendu dire que d’autres artistes de son industrie y vivaient, et elle est beaucoup plus heureuse et paie un loyer raisonnable.

Elle a déclaré: « Beaucoup de gens auraient peut-être payé, j’étais juste comme » non « .

« J’ai acheté un bien meilleur berceau maintenant à Vegas, c’est un cinq lits, cinq salles de bain avec une piscine privée.

« C’est la maison de mes rêves et je suis sorti vainqueur.

« Il n’a pas atteint ses objectifs de me faire tomber ou quoi qu’il essayait de faire, cela m’a fait travailler dur pour obtenir ce que je veux. »

Elle parle de son expérience dans l’espoir de s’assurer que personne d’autre n’aura à traverser ce qu’elle a.

Elle a déclaré: «Ai-je été ciblée pour être dans l’industrie pour adultes, pour être une immigrante ou pour être une femme célibataire dans la vingtaine gagnant plus d’argent par an qu’il n’en a jamais fait de toute sa vie?

« Je dis tout ce qui précède. »