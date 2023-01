Je suis une doublure pour Michelle Keegan mais nous sommes totalement différents, je n’aime pas Mark Wright, déclare la star de Love Island

La candidate à venir de Love Island, Olivia Hawkins, insiste sur le fait qu’en dépit d’agir en tant que double du corps de Michelle Keegan, elle est une personne entièrement différente.

L’actrice a remplacé la star de Brassic Michelle lors du tournage d’une publicité pour la campagne Very de l’actrice en 2017.

Olivia Hawkins pourrait dévoiler les secrets de sa carrière alors qu’elle cherche l’amour dans l’émission ITV2[/caption] Pennsylvanie

La star précédente a remplacé Michelle Keegan sur le plateau[/caption]

Mais malgré sa relation de longue date avec la star, Olivia, 27 ans, insiste sur le fait que la paire est contrastée à bien des égards.

S’adressant à The Sun, la star a insisté sur le fait que son goût pour les hommes était différent de l’ancienne actrice de Coronation Street.

Elle nous a dit: “Je pense que nous sommes très différents, donc je vais m’en aller et qui je rencontre.”

Olivia a déjà publié des clichés des coulisses de son travail sur Instagram.

En plus de remplacer Michelle Keegan, elle a également passé du temps sur le tournage d’Emma Watson.

Elle a remplacé l’actrice lors de la réunion du 20e anniversaire de Harry Potter, Retour à Poudlard.

Le singleton s’est ouvert à The Sun alors qu’elle parlait de passer du temps avec les légendes sur le plateau.

Elle a déclaré au Sun: “C’était absolument incroyable, ce sont toutes les deux des femmes incroyables, alors je suis vraiment chanceuse d’avoir eu cette opportunité.”

« C’est juste qu’ils utilisent plus vos cheveux, vos bras, vos mains. Elle ne m’a donné aucun pourboire mais c’est une fille adorable.

Le joueur de 27 ans entrera dans la villa du Cap ce week-end.

Mais elle n’est pas étrangère aux projets aux yeux du public, puisqu’elle est apparue pour la première fois en tant que serveuse dans une scène aux côtés de Daniel Craig et Ana de Armas dans la dernière sortie de 007 No Time To Die.

Mais la future candidate a révélé que depuis l’annonce, aucun de ses amis célèbres n’a été en contact, car elle n’a dit à personne qu’elle était sur le point d’entrer dans la villa ITV2.

Elle a révélé: “Personne ne sait que je viens. Mais ils le feront maintenant. Je devais garder ça top secret.

Avant d’entrer dans la villa, Olivia a raconté les moments forts de sa carrière jusqu’à présent.

Elle a déclaré: “J’ai fait un film avec Jason Statham et j’ai eu une belle conversation de 10 minutes sur la vie.

“J’ai été ring girl pour KSI, j’ai joué une serveuse dans James Bond avec Daniel Craig et j’ai aussi été une doublure pour Michelle Keegan et Emma Watson.”

L’actrice de 27 ans devrait entrer dans la villa Love Island lundi[/caption] Getty

La star insiste sur le fait qu’elle est différente de Michelle car elle a ses propres goûts chez les hommes[/caption]