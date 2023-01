Je suis une doublure pour Michelle Keegan mais nous sommes différents, je n’aime pas Mark Wright ! dit Olivia Hawkins de Love Island

Olivia Hawkins, le double du corps de MICHELLE Keegan, a révélé qu’il était “incroyable” de travailler avec Michelle Keegan alors qu’elle s’ouvrait sur son travail de double du corps

Le jeune homme de 27 ans a remplacé l’actrice de Brassic lors du tournage d’une publicité pour la campagne Very de l’actrice.

INSTAGRAM

Olivia Hawkins est une doublure pour Michelle Keegan[/caption] Instagram

Elle a remplacé Michelle dans diverses campagnes publicitaires[/caption]

Olivia, qui est elle-même actrice, a parlé franchement de son travail après avoir été la remplaçante de Michelle, 34 ans, et d’Emma Watson d’Hollywood.

“C’était absolument incroyable, ce sont toutes les deux des femmes incroyables.

“Je suis tellement chanceuse d’avoir vraiment eu cette opportunité”, a-t-elle expliqué lors d’une conversation avec The Sun.

Olivia devrait faire ses débuts dans le mastodonte Love Island d’ITV lundi soir.

Le spectacle a fait des stars de Molly-Mae Hague, Ekin-Su Cülcüloğlu, Dani Dyer et Gemma Owen.

Molly, 23 ans, et Ekin, 27 ans, ont même défié les pronostics et sont restés avec leurs petits amis de Love Island, ce qu’Olivia veut pour elle-même.

Elle espère que la flèche de Cupidon frappera pour elle aussi – mais a admis que ce sera pour la première fois.

“Je n’ai jamais été en couple. Donc j’essaie de trouver enfin « celui », je suppose.

“Je ne dirais pas que (ma vie amoureuse) a mal tourné. Je pense que j’ai été très concentré sur ma carrière, et maintenant je suis enfin prêt à m’installer et à trouver quelqu’un.

“Je pense que j’ai peut-être été un peu pointilleux dans le passé aussi et avec les horaires.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait Mark Wright, la star effrontée et ciselée d’Essex, mariée à Michelle Keegan, Olivia a ri et a plaisanté: «Je pense que nous sommes très différents!

«Je vais m’éloigner de moi-même et de qui je rencontre. Je ne sais pas jusqu’à ce que je rencontre quelqu’un et que je clique, je suis très fort en personnalité.

En plus d’être une doublure corporelle, Olivia a travaillé comme fille sur un ring de boxe et a participé à plusieurs vidéoclips.

Son plus grand rôle était celui de serveuse dans une scène aux côtés de Daniel Craig et Ana de Armas dans la dernière sortie de 007 No Time To Die.

L’étourdissant a déclaré: “J’ai fait un film avec Jason Statham et j’ai eu une belle conversation de 10 minutes sur la vie.

“J’ai été ring girl pour KSI, j’ai joué une serveuse dans James Bond avec Daniel Craig.”

Des images sur ses réseaux sociaux montrent ses autres rôles, notamment un rôle dans une vidéo de Tom Zanetti et dans une publicité pour Sneakers.

TVI

Olivia a également été annoncée dans la programmation 2023 de Love Island[/caption]