Je suis une diseuse de bonne aventure qui a prédit avec précision 12 événements en 2022, y compris la mort de Queen – voici mes prédictions pour 2023

UNE FEMME qui a bizarrement prédit 12 événements en 2022, affirme cette année “Harry et Meghan auront un troisième bébé”, “Kanye West risquera la prison” et “Zayn et Gigi se remettront ensemble”.

Hannah Carroll a époustouflé ses followers l’année dernière lorsqu’elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux prédisant de nouveaux albums de Harry Styles et Beyoncé, un bébé pour Rihanna et Nick Jonas, et a même prédit la mort de Sa Majesté la Reine.

Hannah Carroll a fait 22 prédictions pour cette année, y compris des nouvelles de bébé de Harry et Meghan et de nouveaux albums de Nicki Minaj 1 crédit

Hannah a partagé ses prédictions de 2023 avec ses 109 000 abonnés TikTok 1 crédit

La vidéo a accumulé plus de 130 000 vues et 220 commentaires 1 crédit

À la suite de ces prédictions qui se déroulent réellement, Hannah, 20 ans, s’est à nouveau tournée vers TikTok, alors partagez ses pensées folles sur ce qu’elle pense que 2023 nous réserve.

Cette année, elle a également prédit des nouvelles de bébé pour Arianna Grande, Paris Hilton et Jennifer Lawrence, ainsi que de nouveaux albums de Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes et Ed Sheeran.

Hannah a accumulé 109 000 abonnés et 4,8 millions de likes sur sa chaîne TikTok où elle se fait appeler “la fille de la liste de prédictions”.

Sa liste de prédictions de 2023 compte 130 000 vues stupéfiantes, 10,5 000 likes et 220 commentaires.

Un abonné a écrit: “Whooo certains d’entre eux sont audacieux”

Un autre a commenté: “Ce sont de bonnes prédictions !!!!”

Hannah a déclaré qu’elle s’était toujours intéressée à la culture des célébrités et a admis avoir un fort sentiment vis-à-vis des choses qui se produiront dans le futur.

En 2022, elle a écrit 28 prédictions pour l’année à venir sur l’application de notes de son téléphone, et en a écrit 22 qui, selon elle, auront lieu cette année.

Elle a déclaré: “J’ai toujours été dans la culture pop et les célébrités, donc beaucoup de mes prédictions concernent cela.

“Je l’ai toujours eu là où je savais que quelque chose allait se passer, c’est comme une vision que j’ai de quelque chose qui se passe, comme une intuition très forte.”

La diseuse de bonne aventure autoproclamée a également fait des prédictions selon lesquelles Selena Gomez annoncera une nouvelle relation et les jumelles Olsen parleront de leur enfance.

Elle a déclaré: “Je pense que Selena Gomez aura une nouvelle relation mais pas avec quelqu’un de célèbre ou de très connu.

“C’est aléatoire mais je pense que les jumelles Olsen parleront de leur enfance. Je peux dire que ça a dû être dur pour eux.”

Hannah a également prédit que Kayne West risquerait une peine de prison cette année.

“Kayne est déjà partout dans les médias”, a-t-elle déclaré.

“Quelque chose de grand sortira de lui et les gens se demanderont s’il ira ou non en prison pour cela.”

Elle espère également que l’ancien couple de célébrités Zayn Malik et Gigi Hadid se réunira en 2023.

“Je les ai aimés ensemble”, a-t-elle déclaré.

“Je serais heureux s’ils se remettaient ensemble.”

Les compétences folles de prédiction de la créatrice de contenu sont devenues si populaires sur les réseaux sociaux qu’elle gagne maintenant jusqu’à 1 600 £ en offrant des lectures et des prédictions personnelles à ses abonnés.

Hannah, qui vit à Foxborough, Massachusetts, États-Unis, a déclaré : “C’est vraiment excitant quand quelque chose se produit que j’ai prédit.

“Beaucoup de prédictions que j’ai faites personnellement pour les gens se sont réalisées et ils me disent toujours à quel point j’étais précis, ce qui est si agréable à entendre.

En regardant simplement une photo ou deux du client, Hannah affirme qu’elle peut prédire avec précision les événements majeurs de la vie à venir pour eux – des nouveaux emplois aux grossesses.

Elle propose aux clients des lectures sur la vie amoureuse, le cheminement de carrière ou les chakras – points d’énergie dans le corps – pour 12 £, la grossesse et la fertilité pour 16 $ et la vie en général pour 20 $.

“Je demande aux gens de m’envoyer quelques photos d’eux, puis je m’assois sur mon lit et je les regarde et j’essaie de vraiment me connecter à mon intuition et de voir ce qu’elle dit à leur sujet.

“Je n’avais jamais pensé à faire cela comme carrière auparavant. Je fais encore plus confiance à mon intuition maintenant.”