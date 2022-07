Je suis une concurrente convaincue, déclare Shelly-Ann Fraser-Pryce, recordman

Pour maintenir une carrière sur piste au sommet de son art, il faut des capacités brutes, un bon entraînement et un dynamisme qui surpasse tout.

Shelly-Ann Fraser-Pryce a cela à revendre et dimanche a une fois de plus démontré son désir d’acier et ses prouesses de sprint en remportant un cinquième titre record du 100 m féminin.

“Le secret de mon succès est que je suis un compétiteur, j’aime concourir et je crois que Dieu m’a donné un cadeau”, a déclaré le joueur de 35 ans.

À Hayward Field à Eugene, dans l’Oregon, elle a couru chez elle avec ses mèches fluides teintes de marque avec un record de championnat de 10,67 secondes.

Sa coéquipière Shericka Jackson a remporté l’argent avec un record personnel de 10,73 secondes, tandis que la quadruple championne olympique de sprint Elaine Thompson-Herah a décroché le bronze (10,81).

Ce qui ressort, c’est le temps de victoire de Fraser-Pryce : c’est-à-dire qu’à 35 ans, elle a empoché une cinquième médaille d’or dans un temps plus rapide que lorsqu’elle a été remportée en 2009, 2013, 2015 et 2019.

Peu importe comment vous le regardez, c’est une réalisation étonnante.

“Je me sens en quelque sorte spéciale”, a-t-elle déclaré. “Je veux toujours concourir et montrer le travail que j’ai fait.

«Je suis travailleur, enthousiaste, motivé et toujours avide d’en faire plus.

« C’est spécial, c’est mon cinquième titre mondial sur 100 m, et le faire à 35 ans, oui j’ai bien dit 35 !

“Souvent, les gens parlent de mon âge ou d’être mère, mais je pense que cela fait partie du voyage dans la vie.

“Et au lieu de le considérer comme quelque chose qui m’affectera négativement, je le considère comme une expérience positive.”

Avec ses vues désormais fermement fixées sur le 200 m féminin, Fraser-Pryce a tiré un coup de semonce à ses rivales alors qu’elle envisageait un doublé au sprint.

“Je crois vraiment que je peux courir plus vite et une fois que j’ai cette conviction, je ne vais pas m’arrêter tant que je ne l’aurai pas fait”, a déclaré le Jamaïcain.

A LIRE AUSSI | Championnats du monde d’athlétisme 2022 : Shelly-Ann Fraser-Pryce remporte le cinquième titre du 100 m lors d’un balayage franc jamaïcain

je me suis fait confiance

“J’ai toujours fait confiance à moi-même et à mon entraîneur et j’ai cru en mes capacités et une fois que je serai en bonne santé, je serai toujours en compétition.”

Fraser-Pryce a déclaré que les prédictions du balayage jamaïcain étaient bien fondées.

“C’était définitivement quelque chose sur les cartes!” dit-elle. “Je suis content d’avoir été celui qui a terminé premier du balayage et je suis content que les autres dames soient passées et que nous ayons pu célébrer le 1-2-3.”

C’était la première fois qu’une nation remportait les médailles du 100 m féminin aux championnats du monde.

« C’est le troisième 1-2-3 auquel je participe et je suis tellement excité. Aujourd’hui, j’ai pu repartir avec la victoire.

“Je me sens bénie d’avoir ce talent et de continuer à le faire à 35 ans, d’avoir un bébé, toujours en cours et, espérons-le, d’inspirer les femmes à faire leur propre voyage.”

L’un des premiers athlètes à féliciter Fraser-Pryce a été l’Américaine Allyson Felix, qui s’est retirée de la compétition avec une 19e médaille mondiale, une de bronze, au relais mixte 4×400 à Eugene.

“35 ans! Une mère! 10h67 ! 5ème titre mondial ! Yessss @realshellyannfp c’est ta nuit !!!” a tweeté Felix, l’un des principaux défenseurs des droits des athlètes féminines.

A LIRE AUSSI | Championnats du monde d’athlétisme 2022: Grant Holloway défend la couronne des haies après le drame final

Fraser-Pryce a réagi en disant qu’elle “espérait juste que j’ajouterai de l’inspiration comme Allyson pour montrer aux femmes que vous pouvez avoir du succès après 30 ans, vous n’êtes limité par rien.

“Et je sais, en particulier pour les fabricants de chaussures, qu’ils aiment penser que lorsque les femmes atteignent un certain âge, elles veulent les jeter, mais je suis reconnaissante de montrer aux femmes que cela peut être fait.”

Il y aura maintenant une célébration plus modérée pour Fraser-Pryce avec sa famille, qui évite le razzmatazz de l’événement ruban bleu d’athlétisme.

“Mon mari et mon fils étaient dans les gradins, mais curieusement, ils n’aiment pas vraiment les projecteurs, alors ils s’assoient tout en haut pour que personne ne les voie.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.