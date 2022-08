“Je suis une cible”, dit Medvedev

Le Russe se prépare à défendre son titre à l’US Open plus tard ce mois-ci

Le Russe Daniil Medvedev affirme que son statut de numéro un mondial et de champion du Grand Chelem a fait de lui un “cible” sur le circuit ATP, mais dit qu’il savoure le défi de défendre son titre lorsque l’US Open commencera la semaine prochaine.

Medvedev, 26 ans, se rend à New York en tant que champion en titre après avoir remporté un premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows l’année dernière.

Depuis cette victoire – qui s’est accompagnée d’une victoire en deux sets contre Novak Djokovic en finale – Medvedev s’est hissé au sommet du classement ATP et connaît actuellement une 14e semaine en tant que numéro un mondial.

S’adressant à EuroSport, Medvedev a déclaré qu’il arriverait à l’US Open avec “bons souvenirs” mais que ses réalisations signifiaient qu’il était perçu différemment par ses rivaux.

“Je suis content d’avoir réussi à accomplir ça [winning a Grand Slam]. C’est une grande étape dans la vie de n’importe quel joueur. dit Medvedev.

“Nous pouvons toujours discuter de ce qui est le plus important, entre les finales ATP, la Coupe Davis, le Masters 1000, etc. Mais le Grand Chelem est avant tout…

“Sur le circuit, les gens me considèrent différemment maintenant que j’ai gagné un Grand Chelem et que je suis devenu numéro un au classement. Je suis devenu une cible, et c’est normal. Medvedev a ajouté.

L’ascension de Medvedev au sommet du classement a été un point positif en 2022, bien qu’il y ait également eu des soubresauts.

Il y a eu l’amère déception de sa défaite face à Rafael Nadal lors de la finale de l’Open d’Australie en janvier – où il a cédé une avance de deux sets – ainsi que sa mise à pied pour blessure pour une opération d’une hernie.

Après son retour, il y a eu des défaites en finale de l’Open de Halle en Allemagne et à ‘s-Hertogenbosch aux Pays-Bas.

Medvedev a remporté l’Open de Los Cabos au Mexique plus tôt en août pour s’assurer qu’il aura au moins une couronne ATP à son nom en 2022, bien qu’il se soit retiré face à Nick Kyrgios à l’Open canadien et ait perdu contre son rival grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale à le Masters de Cincinnati le week-end dernier.

Avec ses compatriotes, Medvedev a été interdit de disputer Wimbledon plus tôt cette année en raison du conflit en Ukraine, mais la star de 6 pieds 6 pouces a suggéré que cela pourrait jouer en sa faveur alors que l’US Open arrive sur sa surface dure préférée.

“J’espère vraiment [that missing Wimbledon helped]même si vous ne pouvez jamais être sûr, “ Medvedev a déclaré à EuroSport.

« En tout cas, ça m’a permis de faire une grosse préparation de trois semaines pour l’US Open et la fin de saison, ce qui arrive très rarement en milieu d’année..”

Medvedev sera la tête de série à New York, où le principal rival Novak Djokovic devrait être absent en raison des exigences du vaccin Covid-19 pour entrer aux États-Unis, tandis que le numéro deux mondial Alexander Zverev s’est retiré alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à la cheville.