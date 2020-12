Giovanna Fletcher a stupéfié ses fans alors qu’elle subissait un relooking glamour après avoir remporté I’m A Celebrity.

La blogueuse et podcasteur, 35 ans, est de retour chez elle avec ses proches après avoir été couronnée reine du château.

Et elle a surpris ses 1,9 million d’abonnés Instagram alors qu’elle montrait son nouveau look incroyable tout en se regardant en arrière sur la longue émission ITV.

La maman de trois enfants adorée a profité d’une soirée seule alors que son mari – l’ancienne star de McFly Tom – était au travail, mais a attendu son retour pour pouvoir s’asseoir et regarder l’émission ensemble.

Elle a partagé un magnifique selfie avec un visage plein de maquillage, très différent de la façon dont les téléspectateurs l’ont vue dans le camp I’m A Celeb.







(Image: mrsgifletcher / Instagram)



Elle a déclaré sur son Instagram: « Je suis toujours en train de traiter le mois dernier. Je me sens tellement reconnaissante, reconnaissante et honorée d’avoir participé à une émission aussi stimulante, amusante et spéciale !!

« J’ai regardé des morceaux en arrière et j’ai trouvé ça hilarant. Mes camarades de camp me manquent (bien que très heureux d’être réunis avec celui-ci !!!!!). Merci pour tout l’amour et les messages. Vous êtes tous rock. Xx »

Giovanna a bercé un look smoky eye chic et ses fans sont devenus fous.







(Image: tomfletcher / Instagram)



Ils ont afflué vers la section des commentaires pour féliciter la star.

L’un d’eux a jailli: « Vous êtes incroyable !! J’espère que vous passez une bonne nuit tous les deux xx »

« Quelle jolie photo, quelle charmante dame vous êtes », a écrit une seconde.

Et un troisième a partagé: « Une si belle dame à l’intérieur qu’à l’extérieur !!! »







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Giovanna a volé le cœur de la nation lorsqu’elle est apparue dans l’émission, ce qui lui a valu d’être couronnée championne vendredi dernier.

Sa co-star Jordan North a terminé deuxième tandis que Vernon Kay a décroché la troisième place.

Elle a déjà décroché son propre concert télévisé depuis qu’elle a obtenu la première place, son avenir s’annonce donc prometteur.

