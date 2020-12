Vernon Kay a droit à un festin de plats somptueux depuis son départ du château de Gwrych où il a terminé troisième sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!

Le présentateur de télévision âgé de 46 ans a perdu deux pierres et demie de poids au cours de son séjour de trois semaines, et maintenant sa femme Tess Daly, 51 ans, cherche à le nourrir à nouveau.

L’animatrice de Strictly Come Dancing a publié une photo sur son histoire Instagram d’une soupe au poulet maison qu’elle servait à son mari, alors qu’elle jurait de lui redonner du poids.

A côté de la photo, le Tess a écrit: « Soupe de poulet au coucher … le nourrir ».

Après que Vernon et ses collègues célébrités aient été contraints de manger principalement du riz et des haricots pendant une grande partie de leur séjour, cette soupe doit être une manne du ciel pour son estomac.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Tess était un fervent partisan de Vernon pendant qu’il était dans le château, où il a perdu la couronne contre l’auteur et podcasteur Giovanna Fletcher alors qu’il tentait de devenir le premier roi du château.

Il y avait beaucoup de joie quand Vernon est rentré chez lui, avec Tess partageant ses sentiments sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit: « Après presque 5 semaines d’absence (2 semaines et demie d’isolement avant d’entrer dans le château), c’est tellement bon de l’avoir à la maison ❤️ Il est maintenant temps de lever cet arbre de Noël. »

L’animateur de Family Fortunes a déclaré que son passage à l’émission ITV l’avait laissé «épuisé».







(Image: BBC)



Il a dit: « Nous ne mangions que du riz et des haricots. Pour les deux premiers repas, vous vous dites: ‘Ouais, nous pouvons le faire’, puis vous réalisez que chaque repas est du riz et des haricots sanglants. C’est horrible. Vous êtes tellement drainé.

«Le médecin nous a pesés après le spectacle et j’ai perdu un peu plus de deux pierres et demie, et je n’ai pas deux pierres et demie à perdre.

« Donc, vous êtes physiquement épuisé, vous êtes épuisé émotionnellement parce que votre famille vous manque. »

Vernon et Tess sont mariés depuis 17 ans et il a dit qu’il avait hâte de retourner dans leur maison du Buckinghamshire et de reprendre du poids à Noël.







(Image: ITV)



Il a poursuivi: «Nous allons mettre le sapin de Noël et j’ai une drôle de sensation qu’il peut y avoir une bouteille de champagne impliquée.

« Oh, je vais prendre plaisir à remettre cette pierre et demie. »

Vernon a remercié Tess et ses deux enfants pour leur soutien et avoir obtenu les votes pour lui sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté: « Tess était juste ravie pour moi. J’ai vu ce qu’elle a fait sur les réseaux sociaux et elle a travaillé ses chaussettes pour moi, c’est incroyable. »

