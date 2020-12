Vernon Kay a du mal à manger après que son estomac se soit contracté alors qu’il était dans le château I’m A Celebrity.

La star de la télévision a perdu une énorme pierre de deux ans et demi en seulement trois semaines alors qu’elle participait à l’émission à succès ITV qui l’a vu prendre la troisième place.

Demandé « Qu’est-ce que vous aviez pour le thé? » par son ami, le présentateur de Football Focus Dan Walker.

Vernon a répondu sur Instagram: « Je n’ai pu gérer qu’un peu … l’estomac a totalement rétréci !! »





Les commentaires sont venus après que Vernon ait publié une photo sur le site de partage de photos blotti avec sa femme, l’hôte de Strictly Come Dancing, Tess Daly.

Il a écrit: « Home sweet home !! Enfin une journée avec les filles !! Tree est en place et maintenant il est temps de se détendre … et de se ressourcer!

« Merci pour tous vos votes. Cela signifie tellement pour nous que vous avez voté pour me faire entrer dans la finale …. xxxxx »

Tess, 51 ans, était le plus grand partisan de Vernon pendant son séjour dans l’émission, publiant plusieurs mises à jour quotidiennes exhortant les fans à soutenir son mari de 17 ans.







Après avoir fait le plein de ses plats préférés, elle envisage maintenant de «nourrir» l’homme de 46 ans, en publiant une photo de soupe au poulet maison.

A côté de la photo, Tess a écrit: « Soupe de poulet au coucher … le nourrir ».

Il y avait beaucoup de joie quand Vernon est rentré chez lui, avec Tess partageant ses sentiments sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit: « Après presque 5 semaines d’absence (2 et demie d’isolement avant d’entrer dans le château), c’est tellement bon de l’avoir à la maison. Il est maintenant temps de lever cet arbre de Noël. »

L’animateur de Family Fortunes, Vernon, a déclaré que son passage à l’émission ITV l’avait laissé «épuisé».







Il a dit: « Nous ne mangions que du riz et des haricots. Pour les deux premiers repas, vous vous dites: ‘Ouais, nous pouvons le faire’, puis vous réalisez que chaque repas est du riz et des haricots sanglants. C’est horrible. Vous êtes tellement drainé.

«Le médecin nous a pesés après le spectacle et j’ai perdu un peu plus de deux pierres et demie, et je n’ai pas deux pierres et demie à perdre.

« Donc, vous êtes physiquement épuisé, vous êtes épuisé émotionnellement parce que votre famille vous manque. »







Vernon a déclaré qu’il avait hâte de retourner dans la maison du Buckinghamshire que le couple partage avec leurs deux filles et de reprendre du poids à Noël.

Il a poursuivi: «Nous allons mettre le sapin de Noël et j’ai une drôle de sensation qu’il peut y avoir une bouteille de champagne impliquée.

« Oh, je vais prendre plaisir à remettre cette pierre et demie. »