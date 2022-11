Je suis une célébrité touchée par l’épidémie de Covid quelques jours avant la finale

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! a été touché par une épidémie de Covid quelques jours seulement avant la finale de dimanche.

Les patrons de l’émission ITV ont renforcé les mesures de sécurité, notamment le port de masques autour du camp à tout moment, après que deux membres du personnel ont été testés positifs pour le coronavirus plus tôt cette semaine.

Covid a frappé l’émission ITV quelques jours avant la finale[/caption]

Pendant ce temps, une tente vendant des boissons chaudes et des collations sur le site de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a également été fermée pour la nuit afin qu’elle puisse être désinfectée et arrêter une nouvelle épidémie.

Un initié a déclaré: “Tout le monde est en état d’alerte étant donné qu’il est si proche de la fin de la série.

«Les producteurs ont de grands projets pour rendre la finale plus grande que jamais afin que personne ne soit vu sans masque et il y a eu beaucoup plus de personnes faisant la queue pour se faire tester sur place.

“L’équipe a également fermé la tente de nuit qui vend des collations et des boissons à l’équipage afin de la nettoyer en profondeur.

“La sécurité est primordiale dans un spectacle de cette envergure et les patrons sont sûrs que les mesures strictes qu’ils ont mises en place signifieront que la finale se déroulera toujours comme prévu.”

Un porte-parole de l’émission a ajouté: «Nous pouvons confirmer que quelques membres de l’équipe de production ont été testés positifs pour le coronavirus.

“Les protocoles que nous avons mis en place pour une telle éventualité ont été mis en œuvre et le tournage s’est poursuivi alors que nous adhérons à toutes les directives covid.”

Cela survient après que le spectacle a été contraint de déménager de son domicile Down Under au château de Gwrych au Pays de Galles pendant deux ans à la suite de restrictions causées par la pandémie.





Après avoir confirmé le retour à Oz, les 12 candidats ont dû s’envoler pour l’Australie une semaine plus tôt que d’habitude cette année pour laisser le temps de se mettre en quarantaine et de tester avant le début de l’émission ITV le dimanche 6 novembre.

Au cours des années précédentes, les célébrités ont atterri quelques jours seulement avant de se diriger vers la jungle, mais les patrons n’étaient pas prêts à prendre le moindre risque.

La finale devrait être diffusée le dimanche 27 novembre avec l’ancienne footballeuse anglaise Jill Scott, 35 ans, favorite pour gagner avec une cote de 4/7, selon les bookmakers Ladbrokes.