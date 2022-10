Je suis une célébrité signe Seann Walsh, le rat amoureux de Strictly Come Dancing, quatre ans après le scandale qui a secoué la série

Le rat d’amour STRICTEMENT Seann Walsh s’est inscrit pour I’m A Celebrity.

Les patrons d’ITV espèrent que le comique, 36 ans, dira enfin tout sur son câlin avec sa partenaire professionnelle Katya Jones, 33 ans.

Les patrons d’ITV espèrent que Seann dira enfin tout sur son câlin avec sa partenaire professionnelle Katya Jones[/caption]

Seann et Katya dans Strictly Come Dancing: It Takes Two[/caption]

Leur romance choc en 2018 a mis fin au mariage du danseur et à sa propre relation de cinq ans.

Les camarades de camp de I’m a Celebrity sont avertis aujourd’hui qu’un rat d’amour sera parmi les bestioles effrayantes de la jungle australienne cette année.

Le comique honteux Seann s’est inscrit à l’émission ITV après avoir déjà stupéfié les fans de Strictly Come Dancing en s’embrassant avec sa partenaire professionnelle mariée Katya Jones.

Mais il n’est jamais entré dans les détails de leur romance – qui a conduit à la fin du mariage de six ans de Katya et de sa relation de cinq ans.

Les patrons d’ITV espèrent que la vie dans la jungle donnera à Seann, 36 ans, l’occasion idéale pour enfin tout dire.

Une source a déclaré: “Seann est une signature incroyable pour I’m A Celebrity et c’est un vrai coup pour ITV.

“Son câlin avec Katya est le plus gros scandale à avoir jamais frappé Strictly. Les gens en parlent encore.

“Seann a plaisanté sur son câlin avec Katya dans ses sketches comiques mais il n’a jamais parlé en détail de leur relation.





“La vie dans la jungle est ennuyeuse et ces longues heures autour du feu de camp seraient le moment idéal pour que Seann parle.

«Il ne peut pas hésiter non plus, car il est surtout connu pour ce bisou.

« Il est peu probable que ses camarades de camp n’en parlent pas. Ce ne sera pas une tâche facile pour Katya ou les personnes brûlées par leur romance.

Seann devrait rejoindre la pop star Boy George, la bande dessinée Babatunde Aleshe et Olivia Attwood de Love Island dans la prochaine série.

ITV a déclaré: “Nous annoncerons notre programmation plus près de la transmission.”

Le soleil a révélé comment Seann et Katya, 33 ans, se sont rencontrés après une séance d’alcool dans un pub lors de l’émission en octobre 2018.

Des photos les montraient en train de se bécoter dans la rue et ils ont ensuite dû apparaître sur Strictly spin-off It Takes Two pour parler de ce qui s’était passé.

Ils ont été rejetés strictement trois semaines après que leur romance a été rendue publique.

Des mois plus tard, Katya a mis fin à son mariage avec son compatriote Strictly pro Neil Jones, 40 ans.

Seann a été largué publiquement par l’actrice Rebecca Humphries.

Elle a publié une déclaration, affirmant que tout au long de sa relation, Seann l’avait “éclairée au gaz”. Il est apparu plus tard qu’il avait eu une aventure avec Emily Atack dans le dos de Rebecca.

Seann a déclaré l’année dernière que le baiser de Katya avait “détruit” sa carrière.

Le couple a été rejeté Strictement trois semaines après que leur romance a été rendue publique[/caption]

Seann a déclaré l’année dernière que le baiser de Katya avait “détruit” sa carrière[/caption]