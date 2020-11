Je suis une célébrité Shane Richie exhorté à licencier AJ Pritchard par la petite amie du danseur

Shane Richie a été invité à licencier AJ Pritchard – par la petite amie de la star de Strictly.

Certains fans ont accusé Shane d’intimider AJ après l’émission de jeudi soir dans laquelle il a jeté son plat à AJ dans une querelle de longue date sur le nettoyage de la vaisselle.

Maintenant, sa petite amie Abbie Quinnen a dit que Shane n’était pas «aussi gentil avec AJ qu’il l’était avec les autres camarades du camp», ajoutant: «AJ est un vrai gentleman, il n’aime littéralement personne.

Abbie a déclaré qu’elle avait été particulièrement bouleversée par le fils de Shane, Shane Junior, qui avait cruellement réprimandé AJ sur les réseaux sociaux après que le danseur eut remis en question les compétences de son père en matière de vaisselle.

Shane Jnr, dont la mère est Coleen Nolan, a qualifié AJ de «une petite salope».

Abbie dit: «J’apprécie qu’il se bat pour son père, mais je ne pense pas que ce soit gentil qu’il ait appelé AJ un petit salaud et il a dépassé la ligne.







(Image: James Rudland)



Elle a ajouté: «Ce dont nous devons tous nous souvenir, c’est qu’il s’agit d’une émission de télévision et que c’est pour le divertissement. Je suis sûr qu’AJ et Shane s’entendront très bien la plupart du temps ».

Shane Jnr a critiqué hier certains fans pour avoir affirmé que son père était un intimidateur – et a semblé s’en prendre aux patrons de la télévision.

Il a déclaré: «Je sais que c’est une émission de télévision mais vous jouez avec la vie des gens, l’homme. S’il y a vraiment de la tension, je suis tout à fait d’accord. Ou éditez-vous pour créer des tensions? C’est ce avec quoi je ne suis pas d’accord. Je sais que c’est la télé, mais il y a des commentaires vils et ce n’est pas juste.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Shane a ajouté plus tard: «Rien ne m’arrive tant que le mot ‘Bully’ n’est pas marqué. Nous jetons cela si facilement de nos jours, c’est tout ce qui ne va pas avec la société au min.

Abbie a déclaré que même si elle n’avait pas l’impression que Shane intimidait AJ, les scènes entre AJ et Shane l’avaient laissée perplexe.

«J’espère qu’il ne s’agissait que de quelques événements ponctuels», dit-elle. «AJ est vraiment adorable et s’entend avec tout le monde. Il est très équilibré. AJ a la capacité de s’entendre avec tout le monde et n’importe qui, les gens disent toujours qu’il est gentil et à quel point il est sympathique avec tous ceux qu’il rencontre.

Parmi les normes élevées d’AJ en matière de nettoyage, ce n’est pas nouveau.







(Image: INSTAGRAM)



«Il est juste très TOC et aime tout en parfait état, tout comme il est à la maison, où lui et son frère Curtis sont totalement opposés. Curtis est vraiment détendu et insouciant avec le nettoyage, mais AJ aime que les choses soient faites d’une certaine manière.

Abbie a également raconté comment elle se faisait plus que jamais troller depuis que AJ était dans la série.

La jeune femme de 23 ans a même reçu des menaces de mort de la part de fans obsédés, la laissant terrifiée.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Parce qu’il est aux yeux du public et que tout le monde regarde I’m a Celebrity, il y a certainement plus d’abus», dit-elle. «Tout le monde aime AJ et veut qu’il soit LEUR petit ami.

«J’ai beaucoup de mal à lire les commentaires que je reçois sur les réseaux sociaux. AJ m’a beaucoup soutenu et m’a dit de ne pas le lire. J’essaie de rester vraiment positif car je sais combien de bonheur il apporte à beaucoup de gens, ce qui me rend vraiment heureux ».

En recevant des menaces de mort, elle a ajouté: «C’est fou que certaines personnes aient cette tendance et qu’elles veuillent ruiner la vie des gens.»







(Image: ITV)



Abbie a également discuté de la façon dont Covid a failli saboter le rêve d’AJ Je suis une célébrité – disant que les deux étaient restés «pétrifiés», il ne serait pas en mesure de participer après avoir été testé positif.

Abbie, qui avait également Covid malgré l’absence de symptômes, admet: «AJ devenait vraiment très stressé à ce sujet. Je m’inquiétais pour lui, comme nous le savions depuis si longtemps, et il était tellement excité d’entrer.

«L’idée qu’il ne pouvait pas le faire lui brisait le cœur. Mais lorsque les tests négatifs sont arrivés, nous étions aux anges et avons ouvert une bouteille de champagne.

Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici! continue ce soir à 21h sur ITV.